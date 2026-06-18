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Hereu: "El arco mediterráneo es la mayor enmienda a la idea de una España centralista"

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Barcelona, 18 jun (EFE).- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha afirmado este jueves que el arco mediterráneo es "la mayor enmienda de la España centralista y de la concepción unitarista del Estado español", y ha atribuido a esta razón que su desarrollo haya encontrado "tantos enemigos".

En una intervención en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica y la Fundación 'la Caixa', Hereu ha asegurado que el arco mediterráneo se opone a una idea de una España "unitarista" que "solo entiende de una lengua, una concepción y un solo nodo".

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"Es evidente que el arco mediterráneo es el concepto más antitético que hay de una España que solo se entiende desde una sola perspectiva y por eso históricamente ha tenido tantos enemigos y tantos impedimentos", ha subrayado.

Entre estos obstáculos, ha mencionado el atraso que durante años ha sufrido el proyecto del Corredor Mediterráneo, y ha reivindicado que el Gobierno ya ha licitado para esta infraestructura 8.000 millones de euros en los últimos ocho años, por lo que su impulso es palpable con muchas obras en curso.

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"Estamos tan cansados de esperar estas infraestructuras que la paradoja es llegar a los resultados agotados", ha señalado.

También ha recordado que cerca del 60 % de la actividad turística del país se concentra en el eje mediterráneo, algo que plantea retos sociales y de sostenibilidad, y por eso ha defendido que hay que ir generando nuevos motores de crecimiento en España.

En este sentido, ha defendido que el eje mediterráneo tiene que convertirse en un 'hub' industrial europeo vinculado a la transición energética o a la tecnología con proyectos como la gigafactoría de IA en Móra la Nova (Tarragona) o al impulso de la industria de la defensa.

"La defensa tiene que convertirse en una gran oportunidad industrial, en la que el arco del mediterráneo estará mucho mas presente de este mapa de la defensa europea", ha asegurado el ministro. EFE

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