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Federación Palestina Fútbol rechaza partido con Israel: "Más de 1.000 atletas asesinados"

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Jerusalén, 18 jun (EFE).- La Federación Palestina de Fútbol (PFA, en inglés) negó este jueves haber recibido ninguna invitación de la FIFA para jugar un partido sub-15 simbólico contra la selección de Israel, que, además, considera se trataría de un "una iniciativa de blanqueamiento deportivo" ante "crímenes" israelíes.

"La PFA rechaza categóricamente cualquier intento de promover o imponer partidos con una potencia ocupante que ataca sistemáticamente a los atletas y la infraestructura deportiva palestina", aseguró en sus redes el ente federativo palestino, que contabiliza "más de 1.000 atletas asesinados" por Israel en los últimos 3 años.

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Esta nota llega después de que la prensa internacional se hiciera eco de las supuestas intenciones de la FIFA de celebrar este encuentro dentro de una nueva competición sub-15 masculina que se celebrará en Estados Unidos en septiembre y donde se invitará a 211 federaciones nacionales de fútbol, incluida Rusia.

"Declaramos de forma clara e inequívoca que la PFA no ha recibido ninguna comunicación ni propuesta oficial de la FIFA respecto a dicho partido. La FIFA también nos ha confirmado que no se ha anunciado ni organizado ningún partido de este tipo, y que dichas informaciones son inexactas", continúa la federación palestina.

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A nivel público, lo más próximo a una invitación formal fue el momento en el que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, subió a representantes de la Federación Israelí de fútbol (IFA) y de la PFA al escenario durante el 76º congreso del máximo organismo del fútbol mundial, celebrado en Vancouver (Canadá) en abril pasado.

"Se acerca un hermoso torneo sub-15, al que invitaremos a participar a los 211 países, a todos los niños del mundo, hagámoslo por eso. Trabajemos juntos. Cuentan con mi compromiso, cuentan con el apoyo de todos", les dijo entonces Infantino al israelí Basim Sheikh Suliman -dirigente de la IPA- y al presidente de la PFA, Jibril Rajoub, que se negó a fotografiarse ni estrechar la mano de su contraparte.

Pese a no formalizarse la invitación a la federación palestina, la IFA emitió un comunicado el lunes en el que se mostraba dispuesta a enfrentarse sobre el verde a la selección de fútbol palestina.

"Estamos más dispuestos que nunca a utilizar el fútbol como instrumento para promover la normalización y la paz. Nuestras manos están siempre abiertas para un futuro mejor para todos. Esperamos encontrar un socio valiente en el otro bando", rezaba el texto.

Tanto a las recientes informaciones en la prensa internacional como al reto que planteaba hace tres días la federación israelí, el ente palestino respondía que "en las circunstancias actuales" rechaza rotundamente la propuesta.

La PFA culmina el comunicado indicando que sus "prioridades son claras": "Justicia, rendición de cuentas y protección de los atletas palestinos", de conformidad con los estatutos de la FIFA y los principios de la Carta Olímpica.

"Seguimos exigiendo que Israel rinda cuentas por sus violaciones de las normas deportivas internacionales. El fútbol no puede existir al margen de la realidad sobre el terreno", concluye. EFE

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