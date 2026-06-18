España perdió en seis años 6.000 abogados de oficio, que piden mejores condiciones

Salamanca, 18 jun (EFE).- El Consejo General de la Abogacía Española ha pedido que se apruebe ya una nueva ley de asistencia jurídica gratuita que incluya mejoras en las condiciones de los abogados del turno de oficio y ha advertido de que en los seis últimos años se han perdido 6.000 letrados adscritos a este servicio en España.

En la actualidad en España "hay cerca de 40.000 abogados de oficio con lo que en seis años se han perdido más de 6.000 letrados adscritos a este servicio, unas mil bajas por año, de tal forma que es un tema muy preocupante y tenemos un problema serio", ha advertido este jueves el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Abogacía Española, Ángel Méndez.

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En el marco de las IX Jornadas sobre esta materia que celebra el Consejo en Salamanca Ángel Méndez ha presentado la campaña de la Abogacía de este año con motivo del Día de la Justicia Gratuita que se celebra cada 12 julio, que lleva el lema "Es el turno de defender la justicia".

"La sociedad ya ha reconocido el valor de otros servicios esenciales, como la educación y la sanidad, y la campaña trata de invitar a reflexionar sobre la importancia de la justicia gratuita como garantía de igualdad, cohesión social y protección de los derechos fundamentales", ha explicado Ángel Méndez.

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Méndez ha estimado no obstante que aunque hay que criticar "el maltrato y el abandono institucional" a este servicio esencial "no hay que perder de vista la labor de la abogacía de oficio, que no es un fracaso profesional ni ningún abogado de este turno es un ingenuo por estar adscrito a él".

Por su parte, el vicepresidente de la Abogacía Española, Leandro Cabrera, ha dicho que "estas jornadas llegan en un momento especialmente oportuno en el que parece inminente, al menos así se ha anunciado, el anteproyecto de una nueva ley de asistencia jurídica gratuita precisamente en este año en el que la vigente ha cumplido 30 años".

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"La actual ley ha quedado superada por los numerosos cambios legislativos habidos, por la evolución de nuestra sociedad, por la insuficiencia de su cobertura a la ciudadanía y por el trato injusto que reciben quienes prestan y garantizan los servicios de asistencia jurídica gratuita, por lo que resulta indispensable una nueva", ha recalcado.

A juicio de Leandro Cabrera "no podemos permitir que el sistema funcione gracias al sacrificio silencioso de miles de profesionales".

"Necesitamos un modelo estable, suficiente y homogéneo que garantice calidad en todo el territorio, baremos de retribución adecuados y actualizados, pagos ágiles, una organización eficiente, formación y especialización continuas y herramientas digitales que ayuden y compliquen", ha añadido.

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Y ha pedido a las administraciones "que comprendan que la justicia gratuita no es un gasto prescindible sino una inversión en cohesión social y legitimidad democrática" al permitir que toda persona pueda defender sus derechos al margen de sus recursos económicos.

El magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral ha destacado en la conferencia inaugural que "la abogacía de oficio es un pilar del Estado de derecho" y que "no está reñida con la calidad".

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Antonio del Moral ha reclamado de los poderes públicos que traten de dignificar la abogacía de oficio pues "no es un problema de un colectivo o sindical sino del Estado de derecho".

En la inauguración han participado también el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; el vicepresidente segundo de la Diputación Provincial, Carlos García Sierra, y yel decano del Colegio de la Abogacía de Salamanca, Miguel del Castillo. EFE

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