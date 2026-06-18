Espana agencias

El PP confirma que llevará al TC el veto "servil" de la Mesa del Congreso a la votación sobre elecciones generales

Guardar
Google icon
Imagen FMKYUPXCEJE2PMHU3GCH23WDY4

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha confirmado que el PP recurrirá en el Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Congreso de impedir que se votara en el Pleno una enmienda pidiendo al presidente Pedro Sánchez que convoque elecciones. "Un veto arbitrario y servil", sostienen los 'populares'.

El pasado martes, la Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Sumar y en una reunión telemática sin informe de los letrados, rechazó tramitar las enmiendas de PP y Junts que querían añadir votar la exigencia de elecciones generales. La actual mayoría del órgano de gobierno de la Cámara entiende que convocar elecciones es una competencia exclusiva del Ejecutivo y que el Legislativo no debe votarla, aunque otros textos que se refieren a competencias exclusivas del presidente, como el cese de ministros o la cuestión de confianza, se han debatido y votado en la Cámara.

PUBLICIDAD

El Grupo Popular ya presentó un recurso de reconsideración ante la Mesa del Congreso, que está pendiente de resolución y que deberá ser discutido en la Junta de Portavoces el Congreso, donde PP, Junts y Vox suman mayoría absoluta a favor de votar la exigencia de elecciones generales. Eso sí, la opinión de la Junta no es vinculante para la Mesa que preside Francina Armengol.

ANTES INCLUSO DE QUE LA JUNTA DE PORTAVOCES LE DÉ LA RAZÓN

Pero, sin esperar a su resolución, el PP ya ha confirmado que acabará llevando el tema al TC subrayando que fue un veto "oportunista" cuyo único fin era impedir que el Parlamento expresase su voluntad favorable a adelantar las generales.

PUBLICIDAD

La portavoz 'popular', Ester Muñoz, que ya en su defensa en Pleno de la moción a que se querían añadir esas enmiendas, censuró el veto de la mayoría de la Mesa afirmando que "el día que se amordaza un Parlamento muere la democracia".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Belarra avisa de que la imputación de Zapatero "implica necesariamente" a Sánchez porque "han atado su futuro"

Belarra avisa de que la imputación de Zapatero "implica necesariamente" a Sánchez porque "han atado su futuro"

Recuperan el cadáver de un inmigrante en una patera rescatada al sur de Cabrera

Infobae

Los embriones congelados crecen más en el primer trimestre de embarazo que los frescos

Infobae

El Elche, sin Da Silva ni Rafa Mir, obligado a renovar su ataque para la próxima temporada

Infobae

Salem Al-Dawsari, el último superviviente de LaLiga

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La visita del rey de Arabia Saudí a Zapatero en 2007 tras el regalo de las joyas: la entrada española en Oriente Medio y su primer país de Occidente

La visita del rey de Arabia Saudí a Zapatero en 2007 tras el regalo de las joyas: la entrada española en Oriente Medio y su primer país de Occidente

Buques de Alemania y Reino Unido se dirigen hacia el Mar Rojo para proteger la libre navegación tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Una madre pide la custodia exclusiva de sus hijas y el uso de la vivienda familiar y la Justicia lo rechaza: el tribunal prioriza la estabilidad de las menores

El ultimátum ecologista a los cuatro importantes empresarios que gestionan el campo de golf más elitista de Madrid: o dejan de regar con pozos ilegales o irán a los tribunales

Lo más “doloroso” para Zapatero es lo más letal para el Gobierno: el presidente que se quedó con joyas del rey de Arabia Saudí “es y seguirá siendo un referente moral” para el PSOE

ECONOMÍA

La UE tramita nuevas ayudas para agricultores por la subida de los fertilizantes: en qué consisten y cuándo se aplicarán

La UE tramita nuevas ayudas para agricultores por la subida de los fertilizantes: en qué consisten y cuándo se aplicarán

La ciudad europea que ofrece a los jóvenes hasta 10.000 euros para pagar el alquiler

España suma casi 95.000 viviendas en un año, pero aún mantiene 452.670 casas nuevas sin vender

Natalia Lara, asesora financiera: “Hay una forma de recortar años de la hipoteca y ahorrar miles de euros en intereses sin hacer ninguna locura”

José María Páez, economista: “Si alquilas un piso y solo declaras los ingresos, estás pagando más impuestos de los que te corresponden”

DEPORTES

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Panamá cae en el debut del Mundial 2026 ante Ghana con un gol en el descuento: las mejores jugadas y el gol de Yirenkyi, en vídeo

Cuándo juega Inglaterra el próximo partido en el Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo

Así te hemos contado el Inglaterra - Croacia: un doblete de Kane y los goles de Bellingham y Rashford sentencian a la selección de Modrić

Livaković, el portero que jugaba al baloncesto y creció admirando a Casillas y Buffon, iguala la gesta de Vozinha en el Mundial 2026