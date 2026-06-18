Llega el verano con la primera ola de calor: se superarán 40 grados, con noches tórridas

Madrid, 18 jun (EFE).- España se enfrenta a lo que podría ser la primera ola de calor de 2026 coincidiendo con la llegada del verano el domingo, los termómetros superarán 40 grados en capitales como Bilbao, Zaragoza, Lleida o Toledo y se registrarán noches tropicales en amplias zonas, e incluso tórridas, como en Almería, donde podría no bajarse de 27 grados el lunes.

Una dorsal sobre Europa junto a otros factores, como una masa sahariana, y la elevada insolación de esta época del año, pueden favorecer que los termómetros se disparen, con un episodio de mucho calor, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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Persistirá el calor intenso entre el domingo y buena parte de la próxima semana, especialmente en los valles fluviales y depresiones del interior peninsular.

El domingo se prevén máximas de hasta 42 grados en Bilbao, y de hasta 41 grados en ciudades como Ciudad Real, Zaragoza, Toledo, Lleida, Jaén o Córdoba. El lunes, podrían superarse los 43 grados en Zaragoza y Lleida y los 42 grados en Ciudad Real y Logroño.

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Como preludio al inminente episodio de calor extremo, nueve comunidades autónomas están hoy bajo aviso amarillo (peligro bajo) por altas temperaturas.

Se suma a ellas el País Vasco, que ha elevado a nivel de riesgo importante sus avisos (color naranja), por valores que podrán superar los 37 grados este jueves en el interior de Gipuzkoa.

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En Andalucía, se prevén máximas este jueves de hasta 40 grados en la campiña cordobesa y en la provincia de Jaén en las zonas de Morena, Condado y valle del Guadalquivir, en nivel amarillo de riesgo.

Además del País Vasco, en nivel naranja, están en amarillo por calor además de Andalucía, las siguientes comunidades autónomas: Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra y La Rioja.

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Se podrán alcanzar hoy hasta 38 grados en la campiña sevillana y en las vegas del Guadiana (Badajoz).

En otras muchas zonas del país se alcanzarán 36 grados, como en el caso de la provincia de Madrid en el área metropolitana, zona de Henares, el sur, las vegas y el oeste del territorio.

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Por otra parte, en cinco comunidades se prevén hoy tormentas con probabilidad de rachas muy fuertes de viento sin descartar granizo y en algunos casos con lluvias fuertes.

Asturias, entre ellas, se encuentra en aviso naranja por precipitaciones de más de 30 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que otras cuatro están en amarillo por tormentas y/o lluvias: Andalucía, Cantabria, Castilla y León y Extremadura.

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"Dadas las altas temperaturas que se esperan, la persistencia del episodio y la extensión geográfica afectada, es probable que nos encontremos ante la primera ola de calor de este verano", según el portavoz de la Aemet Rubén del Campo.

Ha explicado que, a partir del sábado se registrará "calor muy intenso, con temperaturas entre 5 y 10° superiores a las normales para esta época, tanto de día como de noche, e incluso más de 10° por encima de lo normal en puntos de la mitad norte".

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Así, se superarán los 35° y no se bajará de 20 grados de forma casi generalizada y se superarán los 40° en zonas del nordeste peninsular, del centro y de la mitad sur. También será intenso el calor en las islas Baleares, según el portavoz de la Aemet.

De acuerdo a los pronósticos, es probable que el lunes sea el día álgido del episodio en numerosas zonas, pudiendo alcanzarse los 39-40 ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, incluso localmente los 42 grados, y hasta 43 grados en Zaragoza y Lleida.

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Se esperan también temperaturas muy elevadas en la meseta norte, hasta 36-38 ºC; en La Mancha e interiores del sureste peninsular, en torno a 38-40 ºC, y en el interior de Mallorca, 34-36 ºC.

El nivel de riesgo de incendio irá en aumento, especialmente en zonas del norte, lo que vendrá unido a posibles tormentas secas o con escasa precipitación.

El riesgo será extremo en amplias zonas del nordeste peninsular el domingo y especialmente el lunes, con nivel rojo también en puntos del extremo sur oriental y alguna zona de Extremadura junto a Portugal. EFE

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