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Los socios del Gobierno, a la espera de que les llame para negociar presupuestos de 2027

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Madrid, 18 jun (EFE).- Los socios parlamentarios del Gobierno han confirmado este jueves que están a la espera de que éste les llame para empezar las negociaciones del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2027, que el Ejecutivo ya está elaborando.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, les ha pedido tiempo y ha recordado, en declaraciones en el Congreso, que "primero" deben "tenerlo conjuntamente dentro del Gobierno" y "luego empezará la negociación con los grupos".

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España ha subrayado que el Gobierno hablará "con todos" y ha dicho que confía en la "voluntad de diálogo y la voluntad de acuerdo, que es lo que ha marcado todos estos años de legislatura y ha permitido avanzar a este país".

Según ha recordado, el proceso de elaboración de las cuentas está ahora en la "fase interna" de preparación, en la que cada ministerio debe enviar sus propuestas de gasto y aportaciones al anteproyecto, mientras Hacienda coordina el trabajo técnico.

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"Primero tenemos que ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), luego votar los objetivos de estabilidad y deuda pública y luego al Parlamento", ha señalado el ministro, tras apuntar que él es "optimista por naturaleza" y que considera que, si los presupuestos que se presenten "son buenos para el país, todos los grupos pensarán igual".

También en los pasillos del Congreso, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha explicado que su grupo está "a la espera de tener reuniones bilaterales" para hablar del proyecto presupuestario, en el que aspira a incluir -ha afirmado- "medidas energéticas, para las familias, la dependencia y los autónomos".

El último presupuesto general del Estado que el Gobierno de Pedro Sánchez negoció y logró aprobar con sus socios fue el de 2023 y desde el Ejecutivo ha trabajado con esas cuentas prorrogadas y no ha conseguido sacar adelante unas nuevas en la legislatura actual.

Vaquero ha opinado que la negociación presupuestaria debe "empezar de cero", dado que la "situación política, geopolítica, económica y social ha cambiado mucho" desde entonces.

También la portavoz de Bildu, Maite Aizpurua, ha confirmado que "todavía" no ha habido contacto del Ejecutivo con su grupo para hablar de presupuestos.

Aizpurua ha explicado que Bildu tiene "bastante avanzados" sus planteamientos, ya que va a "recuperar" los presupuestos que tenían preparados "cuando en otras ocasiones parecía que iba a ponerse en marcha la tramitación" y a darles "una vuelta".

Por su parte, la diputada de Coalición Canaria (CC) Cristina Valido ha indicado que, en su caso, "ha habido alguna conversación con el presidente del Gobierno canario, sobre todo acerca de partidas pendientes del ejercicio actual" y ha dicho que espera obtener "en breve una cita para ver que planean esos presupuestos".EFE

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