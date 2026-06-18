Cómo actuar ante un oso, un insecto o una caracola: conocer la naturaleza de forma segura

Natalia Arriaga

Madrid, 18 jun (EFE).- ¿Qué hago si veo un oso? ¿Debo bajar del coche si hay una vaca en la carretera? ¿Puedo cortar una rama de acebo? La inminente llegada del verano y de la temporada de vacaciones propicia las salidas a entornos naturales y plantea el reto de compaginar la seguridad con el respeto a la fauna y la flora.

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Distintas organizaciones relacionadas con la naturaleza aportan sus consejos para disfrutar sin incidentes (ni multas) de animales y plantas.

Osos

La Fundación Oso Pardo indica que, en caso de ver alguno durante una ruta por la montaña, hay que observarlo desde lejos y sin molestarle. En las zonas oseras se debe caminar por las rutas señalizadas y recoger siempre la basura.

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El pasado domingo se vio a un oso corriendo por la carretera entre Ochagavia y Ezcaroz, en Navarra.

Ante un encuentro con un oso a corta distancia, conviene hacerse notar hablando suavemente y sin gestos agresivos. Que el oso se ponga de pie no significa necesariamente una amenaza. En el caso excepcional de que ataque, la Fundación señala que hay que hacerse un ovillo en el suelo, protegerse la cabeza y quedarse quieto.

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No hay que tocarlas ni hacerles fotos con flash, según la Fundación Biodiversidad, que recomienda no ponerse en su campo de visión.

Esta organización recuerda que seis de las siete especies de tortugas marinas (el pasado martes celebraron su Día Mundial) han sido vistas en las costas españolas y todas ellas están amenazadas: verde, laud, boba, olivácea y, en peligro crítico, carey y lora. La contaminación por plásticos, la pesca accidental, el comercio ilegal, la pérdida de hábitat y el cambio climático son sus principales amenazas.

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El principio del verano coincide con la época de cría de las aves y es frecuente encontrar polluelos caídos al suelo. SEO/Birdlife recomienda devolverlos al nido si es posible, o hacerles un nido y dejarlos en una zona segura, a salvo del tráfico y las mascotas. Cuando ya están aprendiendo a volar, la caída es un proceso natural y lo mejor es no hacer nada.

Si el polluelo está herido o no se sabe qué hacer con él, toca llamar a los agentes ambientales o a un centro de recuperación de aves.

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Los ayuntamientos tienen obligación de atender a los animales abandonados o perdidos que se localicen en su municipio. Quien se encuentre un perro en el campo debe ponerlo a salvo, comprobar si lleva placa identificativa con un teléfono para localizar al dueño y avisar a los servicios municipales.

Las plantas incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), al igual que las protegidas en cada comunidad autónoma, no pueden cortarse o arrancarse. Entre ellas figura el acebo, el helecho de sombra o el trébol de cuatro hojas.

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La fotografía es el mejor modo de llevarse un recuerdo, apuntan las asociaciones conservacionistas. Para evitar dañarlas de forma no intencionada, lo mejor es caminar por senderos señalizados y, en caso de encontrar un ejemplar de una especie poco común, no compartir su localización en redes sociales.

La Federación Madrileña de Montañismo indica que no hay que acercarse innecesariamente al ganado, ni darle de comer, ni interponerse entre una madre y sus crías. Si durante un paseo por el campo aparece un rebaño, lo mejor es rodearlo o alejarse de los animales despacio y darles prioridad en un paso estrecho.

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Los ciclistas deben bajarse de la bicicleta y los conductores, no salir del coche ni hacer aspavientos. Las autoescuelas señalan que si el impacto con un animal es inevitable, es preferible frenar a fondo sin cambiar la trayectoria, antes que intentar esquivarlo.

La misma entidad deportiva, en unas pautas sobre las picaduras de insectos en entornos de montaña, recomienda usar ropa de color claro y que cubra la piel (mangas y pantalones largos), evitar los perfumes y rociar de repelente no solo las partes del cuerpo descubiertas, sino también la mochila.

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Ante las picaduras, hay que identificar el insecto que la produjo, lavar la zona con agua, retirar el aguijón en su caso, aplicar un antiséptico y estar atentos a posibles reacciones adversas.

La retirada de conchas o caracolas de las playas altera el equilibrio natural del entorno: hay especies que las emplean como refugio y hogar (así lo hace el cangrejo ermitaño), su erosión se suma a la arena de la playa y aportan nutrientes al mar. Como con las flores, lo mejor es observarlas, fotografiarlas y dejarlas como estaban, al igual que la arena.

La Ley de Costas establece que son de dominio público "las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros". EFE

nam/crf

(Recursos de archivo en EFEServicios 8012468019)