Detenido en Mijas (Málaga) por blanquear dinero de la droga con licencias VTC e inmuebles

Málaga, 18 jun (EFE).- Un hombre reclamado en Dinamarca por su presunta relación con una red dedicada a blanquear dinero procedente del narcotráfico en España mediante la compraventa de inmuebles y de licencias VTC ha sido detenido por la Guardia Civil en la localidad malagueña de Mijas.

En la actuación, realizada en colaboración con la Unidad Nacional de Delitos Especiales (NSK) de Dinamarca, se han realizado dos registros en los municipios de Benalmádena y Mijas donde se han intervenido 200.000 euros en metálico y numerosas joyas y relojes, ha informado este jueves el instituto armado en un comunicado.

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La operación tiene su origen en una actuación conjunta de la Guardia Civil con la NSK desarrollada hace dos años en la provincia de Málaga contra el narcotráfico.

Durante este tiempo, los investigadores han determinado que existía una red criminal dedicada a blanquear los beneficios procedentes del narcotráfico en España a través de la compraventa de inmuebles en nuestro país y de licencias VTC, por lo que mantuvieron la colaboración para desarticular la organización criminal.

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Este mes, la Guardia Civil recibió una orden europea de detención de las autoridades danesas contra el principal investigado de estos hechos, un ciudadano español residente en la provincia de Málaga, al que arrestaron el pasado 8 de junio en Mijas, y que fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional en Madrid.

En el registro de las dos viviendas que frecuentaba, ubicadas en Mijas y Benalmádena, los guardias civiles aprehendieron 199.730 euros en metálico, cuatro relojes y numerosas joyas de prestigiosas firmas internacionales, varias licencias VTC de empresas, una pistola táser, tres vehículos y distintos dispositivos electrónicos.

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Con esta operación se ha desarticulado este grupo criminal dedicado al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. EFE