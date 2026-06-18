Espana agencias

La ley ELA avanza a varias a varias velocidades y las ayudas no llegan igual a todos

Guardar
Google icon

Madrid, 18 jun (EFE).- La aplicación de la ley ELA avanza "a varias velocidades", con comunidades que ya pagan ayudas para cuidados especializados y otras en las que algunas familias siguen sin recibir atención efectiva o renuncian a las prestaciones por los copagos, tal y como se desprende del primer informe sobre el estado de implementación de la norma.

El estudio, elaborado por la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA) y presentado este jueves por su presidente, José Jiménez Aroca, muestra avances "relevantes" en el reconocimiento del Grado III+ y la puesta en marcha de ayudas, pero también destacadas diferencias territoriales en el acceso a los recursos previstos por la ley.

PUBLICIDAD

Además de advertir de que el acceso a los cuidados continúa dependiendo en buena medida del lugar de residencia, se alerta también de diferencias "críticas" en copagos e incompatibilidades y retrasos administrativos que impiden que el derecho reconocido se traduzca todavía en cuidados efectivos para todas las familias.

El informe clasifica el estado de implantación de la ley en distintos niveles: en el 1, el más avanzado, están los territorios donde la ley ya se ha traducido en ayudas efectivas para los enfermos, con prestaciones aprobadas y fondos llegando a los domicilios.

PUBLICIDAD

En ese grupo están la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla y León, La Rioja, la Comunidad de Madrid y las diputaciones forales de Bizkaia y Gipuzkoa.

La Comunidad Valenciana lidera el despliegue operativo con 85 grados III+ aprobados, 75 prestaciones resueltas y 54 personas que ya cobran la ayuda. Cataluña suma 85 solicitudes aprobadas y 26 personas con atención activa en sus domicilios, mientras que Castilla y León atiende ya a 28 enfermos.

También destacan La Rioja y las diputaciones vascas, donde los pagos y servicios ya están en marcha.

En el nivel 2 se encuentran las comunidades que ya reconocen el grado III+ y cuentan con procedimientos administrativos para tramitar las ayudas, aunque éstas todavía no llegan de forma efectiva a los pacientes o lo hacen de manera muy limitada.

Es el caso de Asturias, Galicia, Canarias, Extremadura, Murcia, Álava y Navarra. El informe destaca, por ejemplo, que Extremadura ha reducido los plazos de resolución a dos meses y ha comenzado a firmar los primeros contratos, mientras que Galicia ya tramita expedientes y ha emitido las primeras facturas para el pago de ayudas.

El nivel 3 agrupa a los territorios donde el desarrollo de la ley sigue siendo insuficiente o donde existen obstáculos que impiden que los derechos reconocidos se conviertan en atención efectiva. Entre ellos están Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria y Castilla-La Mancha.

ConELA pone el foco especialmente en Castilla-La Mancha, donde existen expedientes aprobados pero ninguna prestación activa porque las familias rechazan las ayudas por los elevados copagos.

Andalucía ha recibido 72 solicitudes y aprobado 8 expedientes, aunque todavía no registra atención domiciliaria efectiva, mientras que Cantabria prevé que los primeros servicios comiencen a funcionar en julio.

El informe sitúa al copago y las cuantías y las incompatiblidades de las ayudas como uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la norma, y cuestiona que algunas administraciones descuenten de las prestaciones el Complemento de Gran Invalidez (CGI), al considerar que los cuidados que requiere una persona con ELA avanzada constituyen una necesidad clínica permanente y no una ayuda social ordinaria.

Otro de los puntos "críticos", según el informe, es la falta de profesionales con formación específica para atender situaciones de alta complejidad, como el manejo de ventilación mecánica, la aspiración de secreciones o las sondas de alimentación.

Por ello, ConELA reclama un periodo transitorio que permita formar y acreditar a los cuidadores que ya atienden a los pacientes sin interrumpir unos cuidados que, debido a la rápida evolución de la enfermedad, no admiten demoras.

La Confederación concluye que los principales retos para culminar la implantación de la ley son reducir los tiempos administrativos, garantizar ayudas suficientes para cubrir las necesidades reales de cuidados y evitar que el lugar de residencia determine el nivel de protección de las personas afectadas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo actuar ante un oso, un insecto o una caracola: conocer la naturaleza de forma segura

Infobae

Llega el verano con la primera ola de calor: se superarán 40 grados, con noches tórridas

Infobae

Los socios del Gobierno, a la espera de que les llame para negociar presupuestos de 2027

Infobae

Detenido en Mijas (Málaga) por blanquear dinero de la droga con licencias VTC e inmuebles

Infobae

Abogacía Española pide una nueva Ley de Justicia Gratuita que garantice financiación y reconocimiento al turno de oficio

Abogacía Española pide una nueva Ley de Justicia Gratuita que garantice financiación y reconocimiento al turno de oficio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer colombiana consigue la nacionalidad española por ascendencia sefardí a pesar de las dudas sobre sus documentos: no se pueden exigir pruebas imposibles de conseguir

Una mujer colombiana consigue la nacionalidad española por ascendencia sefardí a pesar de las dudas sobre sus documentos: no se pueden exigir pruebas imposibles de conseguir

La visita del rey de Arabia Saudí a Zapatero en 2007 tras el regalo de las joyas: la entrada española en Oriente Medio y su primer país de Occidente

Buques de Alemania y Reino Unido se dirigen hacia el Mar Rojo para proteger la libre navegación tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Una madre pide la custodia exclusiva de sus hijas y el uso de la vivienda familiar y la Justicia lo rechaza: el tribunal prioriza la estabilidad de las menores

El ultimátum ecologista a los cuatro importantes empresarios que gestionan el campo de golf más elitista de Madrid: o dejan de regar con pozos ilegales o irán a los tribunales

ECONOMÍA

No solo sol y playa: España vende cada vez más servicios y el superávit no turístico crece un 34%

No solo sol y playa: España vende cada vez más servicios y el superávit no turístico crece un 34%

La villa en Gijón frente al mar que se vende por 2,3 millones de euros: pista de tenis privada, zona de barbacoa y un pasadizo subterráneo

La UE tramita nuevas ayudas para agricultores por la subida de los fertilizantes: en qué consisten y cuándo se aplicarán

La ciudad europea que ofrece a los jóvenes hasta 10.000 euros para pagar el alquiler

España suma casi 95.000 viviendas en un año, pero aún mantiene 452.670 casas nuevas sin vender

DEPORTES

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Panamá cae en el debut del Mundial 2026 ante Ghana con un gol en el descuento: las mejores jugadas y el gol de Yirenkyi, en vídeo

Cuándo juega Inglaterra el próximo partido en el Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo

Así te hemos contado el Inglaterra - Croacia: un doblete de Kane y los goles de Bellingham y Rashford sentencian a la selección de Modrić