Espana agencias

El chat de Zapatero y Julio Martínez: la supuesta lista de clientes y "ley antibloqueo"

Guardar
Google icon

Madrid, 18 jun (EFE).- Un documento titulado "Ley Antibloqueo Versión Final 8A", una supuesta lista de clientes, una noticia sobre la compañía Huawei o la frase "En tiempo y forma. Exitosa gestión" son algunos de los mensajes de un chat entre "Z", usuario que la UDEF atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero, y su amigo Julio Martínez Martínez.

Comunicaciones del teléfono de Julio Martínez, intervenidas por la UDEF, a las que ha tenido acceso EFE este jueves y que forman parte de la investigación del caso Plus Ultra que dirige el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que ha rechazado imponer medidas cautelares a Zapatero tras escuchar una declaración que, en su opinión, no desvirtuó los indicios de delito contra él.

PUBLICIDAD

En este chat figura uno de los mensajes que la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional atribuye a Zapatero en uno de sus informes. "En tiempo y forma. Exitosa gestión", recibió Julio Martínez el 31 de julio de 2021 de un contacto registrado como "Z" -que los investigadores identifican con el expresidente- tras una gestión "al más alto nivel con Venezuela".

Meses antes, el 1 de octubre de 2020, aparece el primer mensaje del chat que obra en la causa. "Z" envía al empresario Julio Martínez Martínez, considerado por el juez "lugarteniente" de la trama, un documento titulado "Ley Antibloqueo Versión Final 8A".

PUBLICIDAD

El chat discurre entre mensajes espaciados en el tiempo: otro documento el 5 de octubre y un enlace a una noticia, ya en diciembre, sobre una iniciativa impulsada entre la Universidad Politécnica de Valencia y Huawei Technologies sobre la primera unidad de investigación conjunta de la compañía en España para avanzar hacia una red de comunicaciones 6G.

Van pasando los meses -dos archivos que no se identifican de febrero y marzo de 2021, otros dos que aparecen vacíos de junio y julio...- y llegan algunos mensajes difíciles de comprender.

Después aparecen los archivos "Lista AR OK" y "Direcciones email JM" que, según un informe de la UDEF, albergarían "destinatarios que son, a fecha de envío del fichero, clientes de la mercantil Análisis Relevante, teniendo suscrito un contrato de asesoramiento por el que esta empresa debía remitirles mensualmente un informe, que se correspondería con el que distribuye What The Fav".

Análisis Relevante es una empresa de Julio Martínez que el juez califica de "instrumental" dentro de una estructura para canalizar fondos de otras, como Plus Ultra, hacia Zapatero y su entorno; y What the fav es la empresa administrada por las hijas del expresidente que maquetaba los informes elaborados por la anterior mercantil y una de las destinatarias de fondos, según las pesquisas.

El chat, que finaliza con varias llamadas entre el 22 y 24 de septiembre de 2021, también incluye un currículum y más archivos vacíos.

En la causa obra también el volcado de un chat grupal llamado "AR", las siglas de Análisis Relevante, en el que participan Zapatero, Julio Martínez, Sergio Sánchez, Javier De Paz y Silvia de Paz.

En este chat, Zapatero compartió el 19 de abril de 2020 un artículo del exministro de su Gobierno Miguel Sebastián en el digital Invertia en el que aborda las perspectivas económicas derivadas de la crisis del Covid-19.

A renglón seguido, Zapatero escribe: "Anticiparse y conocer lo relevante será lo que nos permita construir, superar, cambiar y avanzar hacia el futuro con mas capacidad para entenderlo y gobernarlo".

En el chat también aparecen numerosos documentos enviados por "Julio" al resto de participantes, con los nombres "DEBATE", "INFORME JUNIO", "INFORME JULIO", "INFORME NOVIEMBRE" e "INFORME ENERO" y una lista titulada "espectadores". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Belarra avisa de que la imputación de Zapatero "implica necesariamente" a Sánchez porque "han atado su futuro"

Belarra avisa de que la imputación de Zapatero "implica necesariamente" a Sánchez porque "han atado su futuro"

Recuperan el cadáver de un inmigrante en una patera rescatada al sur de Cabrera

Infobae

El PP confirma que llevará al TC el veto "servil" de la Mesa del Congreso a la votación sobre elecciones generales

El PP confirma que llevará al TC el veto "servil" de la Mesa del Congreso a la votación sobre elecciones generales

Los embriones congelados crecen más en el primer trimestre de embarazo que los frescos

Infobae

El Elche, sin Da Silva ni Rafa Mir, obligado a renovar su ataque para la próxima temporada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La visita del rey de Arabia Saudí a Zapatero en 2007 tras el regalo de las joyas: la entrada española en Oriente Medio y su primer país de Occidente

La visita del rey de Arabia Saudí a Zapatero en 2007 tras el regalo de las joyas: la entrada española en Oriente Medio y su primer país de Occidente

Buques de Alemania y Reino Unido se dirigen hacia el Mar Rojo para proteger la libre navegación tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Una madre pide la custodia exclusiva de sus hijas y el uso de la vivienda familiar y la Justicia lo rechaza: el tribunal prioriza la estabilidad de las menores

El ultimátum ecologista a los cuatro importantes empresarios que gestionan el campo de golf más elitista de Madrid: o dejan de regar con pozos ilegales o irán a los tribunales

Lo más “doloroso” para Zapatero es lo más letal para el Gobierno: el presidente que se quedó con joyas del rey de Arabia Saudí “es y seguirá siendo un referente moral” para el PSOE

ECONOMÍA

La UE tramita nuevas ayudas para agricultores por la subida de los fertilizantes: en qué consisten y cuándo se aplicarán

La UE tramita nuevas ayudas para agricultores por la subida de los fertilizantes: en qué consisten y cuándo se aplicarán

La ciudad europea que ofrece a los jóvenes hasta 10.000 euros para pagar el alquiler

España suma casi 95.000 viviendas en un año, pero aún mantiene 452.670 casas nuevas sin vender

Natalia Lara, asesora financiera: “Hay una forma de recortar años de la hipoteca y ahorrar miles de euros en intereses sin hacer ninguna locura”

José María Páez, economista: “Si alquilas un piso y solo declaras los ingresos, estás pagando más impuestos de los que te corresponden”

DEPORTES

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Panamá cae en el debut del Mundial 2026 ante Ghana con un gol en el descuento: las mejores jugadas y el gol de Yirenkyi, en vídeo

Cuándo juega Inglaterra el próximo partido en el Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo

Así te hemos contado el Inglaterra - Croacia: un doblete de Kane y los goles de Bellingham y Rashford sentencian a la selección de Modrić

Livaković, el portero que jugaba al baloncesto y creció admirando a Casillas y Buffon, iguala la gesta de Vozinha en el Mundial 2026