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Doce años y medio de cárcel por maltratar y violar a una menor a la que dejó embarazada

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Almería, 18 jun (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha impuesto penas que suman doce años y seis meses de prisión a un hombre condenado por maltratar y violar a una menor residente en Almería, que se vio obligada a abortar tras quedar embarazada.

El fallo de la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación de la defensa del acusado y ha ratificado el dictamen previo de la Sección Tercera de la Audiencia de Almería.

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El tribunal ha avalado el relato de hechos probados, que determina que, entre enero y julio de 2019, el procesado de 26 años agredió sexualmente a la víctima de 13 y 14 años en ese periodo de "forma habitual". A consecuencia de estos hechos, la menor quedó embarazada y tuvo que ser asistida para una interrupción voluntaria de gestación el 3 de julio de 2019.

La resolución judicial ha destacado que la víctima padeció fases de sometimiento, aislamiento y control mediante insultos, vejaciones e intimidación por parte del acusado.

Esta situación, unida a las amenazas de muerte proferidas contra la madre de la menor, desencadenó en la víctima "una ingesta masiva de medicamentos con finalidad autolítica" por la que requirió ingreso hospitalario.

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El TSJA ha ratificado la pena de once años de prisión por el delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años, aplicando la atenuante de dilaciones indebidas. A esta pena se suma un año de cárcel por el delito de maltrato habitual, con el agravante de reincidencia, y seis meses adicionales por el delito de amenazas.

Asimismo, el condenado deberá indemnizar a la víctima con 30.000 euros por el daño moral padecido. El fallo de apelación impone la prohibición de aproximarse o comunicarse con ella a una distancia inferior a 500 metros, además de establecer diversas penas de inhabilitación especial y la privación de la patria potestad durante cuatro años. EFE

mma/fs/jdm

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