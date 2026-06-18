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Coalición Canaria presiona también al Gobierno pidiendo elecciones si no hay presupuestos

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Madrid, 18 jun (EFE).- La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, se ha sumado a la petición formulada por el PNV al Gobierno, al asegurar que si no hay unos nuevos presupuestos en lo que queda de legislatura "no queda otra" que adelantar las elecciones generales.

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, pidió el miércoles en el pleno al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presente los presupuestos ante la Cámara para su aprobación y convoque elecciones en caso de no lograr la mayoría necesaria, una postura que comparte la diputada de Coalición Canaria, otro de los socios de investidura del Ejecutivo.

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"Si nos acercamos al cuarto año de legislatura sin presupuestos, no queda otra", ha declarado a los medios este jueves en el Congreso preguntada por esta cuestión.

Por otro lado, considera que se deberían haber votado las enmiendas del PP y Junts a una moción pidiendo a Sánchez un adelanto electoral, y que fueron rechazadas por el PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso.

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"No debería haber miedo", ha afirmado, al tiempo que ha recordado que Coalición Canaria ya presentó en 1995 una proposición no de ley que pedía elecciones al entonces presidente del Gobierno, Felipe González. EFE

(vídeo)

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