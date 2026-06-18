Belarra avisa de que la imputación de Zapatero "implica necesariamente" a Sánchez porque "han atado su futuro"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha aviasdo de que el procedimiento judicial que rodea al expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero "implica necesariamente" al jefe del Gobierno, Pedró Sánchez, y a su administración, porque "han atado su futuro" al del exlíder socialista imputado en el 'caso Plus Ultra'.

La también candidata de Podemos en la Comunidad de Madrid ha insistido en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, en que "se le ha puesto muy cuesta arriba esta Legislatura" añ jefe del Ejecutivo tras haber "decepcionado" a la ciudadanía.

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"El Gobierno ha hecho el mayor rearme de la historia de este país y ha alentado la especulación con la vivienda, y ahora, encima, nos encontramos con gravísimos casos de corrupción que, por lo menos a mí, sí me preocupan", ha lamentado.

De este modo, Belarra ha respondido a la declaración que hizo este miércoles Zapatero, ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional, como imputado del caso en el que se investiga el rescate con 53 millones de euros que hizo el Gobierno de la aerolínea con capital venezolano Plus Ultra, en 2021.

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Asismismo, ha afeado que los socialistas hayan "vuelto a repetir las peores prácticas del bipartidismo", a pesar del 15M, y ha avisado de que Sánchez convocará elecciones "por cuestiones estrictamente personales y partidistas".