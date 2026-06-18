Espana agencias

Belarra avisa de que la imputación de Zapatero "implica necesariamente" a Sánchez porque "han atado su futuro"

Guardar
Google icon
Imagen XVVEVVBHX5FZ3C4W5CG5AZQMKI

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha aviasdo de que el procedimiento judicial que rodea al expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero "implica necesariamente" al jefe del Gobierno, Pedró Sánchez, y a su administración, porque "han atado su futuro" al del exlíder socialista imputado en el 'caso Plus Ultra'.

La también candidata de Podemos en la Comunidad de Madrid ha insistido en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, en que "se le ha puesto muy cuesta arriba esta Legislatura" añ jefe del Ejecutivo tras haber "decepcionado" a la ciudadanía.

PUBLICIDAD

"El Gobierno ha hecho el mayor rearme de la historia de este país y ha alentado la especulación con la vivienda, y ahora, encima, nos encontramos con gravísimos casos de corrupción que, por lo menos a mí, sí me preocupan", ha lamentado.

De este modo, Belarra ha respondido a la declaración que hizo este miércoles Zapatero, ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional, como imputado del caso en el que se investiga el rescate con 53 millones de euros que hizo el Gobierno de la aerolínea con capital venezolano Plus Ultra, en 2021.

PUBLICIDAD

Asismismo, ha afeado que los socialistas hayan "vuelto a repetir las peores prácticas del bipartidismo", a pesar del 15M, y ha avisado de que Sánchez convocará elecciones "por cuestiones estrictamente personales y partidistas".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Recuperan el cadáver de un inmigrante en una patera rescatada al sur de Cabrera

Infobae

El PP confirma que llevará al TC el veto "servil" de la Mesa del Congreso a la votación sobre elecciones generales

El PP confirma que llevará al TC el veto "servil" de la Mesa del Congreso a la votación sobre elecciones generales

Los embriones congelados crecen más en el primer trimestre de embarazo que los frescos

Infobae

El Elche, sin Da Silva ni Rafa Mir, obligado a renovar su ataque para la próxima temporada

Infobae

Salem Al-Dawsari, el último superviviente de LaLiga

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La visita del rey de Arabia Saudí a Zapatero en 2007 tras el regalo de las joyas: la entrada española en Oriente Medio y su primer país de Occidente

La visita del rey de Arabia Saudí a Zapatero en 2007 tras el regalo de las joyas: la entrada española en Oriente Medio y su primer país de Occidente

Buques de Alemania y Reino Unido se dirigen hacia el Mar Rojo para proteger la libre navegación tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Una madre pide la custodia exclusiva de sus hijas y el uso de la vivienda familiar y la Justicia lo rechaza: el tribunal prioriza la estabilidad de las menores

El ultimátum ecologista a los cuatro importantes empresarios que gestionan el campo de golf más elitista de Madrid: o dejan de regar con pozos ilegales o irán a los tribunales

Lo más “doloroso” para Zapatero es lo más letal para el Gobierno: el presidente que se quedó con joyas del rey de Arabia Saudí “es y seguirá siendo un referente moral” para el PSOE

ECONOMÍA

La UE tramita nuevas ayudas para agricultores por la subida de los fertilizantes: en qué consisten y cuándo se aplicarán

La UE tramita nuevas ayudas para agricultores por la subida de los fertilizantes: en qué consisten y cuándo se aplicarán

La ciudad europea que ofrece a los jóvenes hasta 10.000 euros para pagar el alquiler

España suma casi 95.000 viviendas en un año, pero aún mantiene 452.670 casas nuevas sin vender

Natalia Lara, asesora financiera: “Hay una forma de recortar años de la hipoteca y ahorrar miles de euros en intereses sin hacer ninguna locura”

José María Páez, economista: “Si alquilas un piso y solo declaras los ingresos, estás pagando más impuestos de los que te corresponden”

DEPORTES

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Panamá cae en el debut del Mundial 2026 ante Ghana con un gol en el descuento: las mejores jugadas y el gol de Yirenkyi, en vídeo

Cuándo juega Inglaterra el próximo partido en el Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo

Así te hemos contado el Inglaterra - Croacia: un doblete de Kane y los goles de Bellingham y Rashford sentencian a la selección de Modrić

Livaković, el portero que jugaba al baloncesto y creció admirando a Casillas y Buffon, iguala la gesta de Vozinha en el Mundial 2026