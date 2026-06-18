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Aragón avanza una ofensiva jurídica contra el Gobierno por el reparto de menores

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Zaragoza, 18 jun (EFE).- El vicepresidente del Ejecutivo aragonés y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco (Vox), ha anunciado este jueves "una ofensiva jurídica y judicial contra los delegados del Gobierno y, por elevación, contra el Ministerio del Interior y el Gobierno de España" para denunciar la "reiterada y masiva acción fraudulenta" en materia de menores extranjeros no acompañados.

Nolasco ha avanzado esta medida en una rueda de prensa en la que ha precisado que realizarán estas acciones a través de los servicios jurídicos de la Comunidad "y, si fuera necesario, recurriendo a gabinetes jurídicos externos, porque la urgencia es máxima".

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El vicepresidente ha precisado que, además de la vía contencioso-administrativa, están "decididos a activar también la exigencia de las responsabilidades penales contra los delegados del Gobierno y sus superiores políticos como responsables directos de la correcta aplicación de la ley de extranjería".

Concretamente, ha afirmado que "ahora se recurren todas y cada una de las órdenes de envío", aunque ha matizado que a pesar de sus alegaciones, el Gobierno central ha enviado a Aragón 14 de estos menores en los últimos 10 días y 130 en los últimos ocho meses.

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También ha recordado que ya ha ordenado iniciar los trámites para exigir que a todos esos menores "se les practique una prueba pericial forense" sobre su edad.

Y ha asegurado que muchos de estos jóvenes "no están desamparados", pues "tienen referentes familiares en los países de origen".

"Desde el gobierno de Aragón vamos a trabajar para que vuelvan a sus países de origen. Si son menores, donde deben estar es junto a sus familias, siendo educados en su cultura y no en un centro a miles de kilómetros de su hogar", ha añadido.

Y por eso ha anunciado que quedan suspendidas todas aquellas subvenciones a cooperación internacional y al desarrollo del Gobierno de Aragón que no vayan dirigidas a facilitar la repatriación de los menores, "es decir, a lograr que vuelvan a sus hogares junto a sus familias". EFE

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