Abogacía Española pide una nueva Ley de Justicia Gratuita que garantice financiación y reconocimiento al turno de oficio

El vicepresidente segundo del Consejo General de la Abogacía Española, Leandro Cabrera, ha inaugurado este jueves las IX Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita en Salamanca con un llamamiento a reforzar el sistema de Justicia Gratuita mediante una nueva ley que reconozca su carácter de servicio público esencial y garantice unas condiciones dignas para los profesionales del turno de oficio.

Cabrera ha insistido en la necesidad de actualizar el marco normativo para adaptarlo a los cambios sociales y legislativos producidos en las últimas décadas. "Resulta indispensable una nueva ley reguladora", ha señalado, reclamando que la futura norma incorpore sistemas de financiación adecuados, con retribuciones justas, y el reconocimiento expreso a los profesionales de la abogacía que prestan el servicio.

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"La justicia gratuita afecta al corazón mismo del Estado de derecho. El acceso efectivo a la defensa jurídica es una condición indispensable para garantizar la igualdad y la tutela judicial efectiva de toda la ciudadanía", ha destacado Cabrera.

Bajo el lema 'Abogacía de Oficio: Sin defensa, no hay Justicia', el vicepresidente ha remarcado que las jornadas se celebran en un momento clave, ante el anuncio de una próxima reforma legislativa, que coincide con el trigésimo aniversario de la norma.

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El vicepresidente ha defendido el papel de los miles de profesionales que integran el turno de oficio. "El turno de oficio no es una asistencia de menor intensidad, ni una defensa de segunda categoría; es Abogacía en su sentido más exigente, porque significa escuchar y ayudar a los ciudadanos que no saben a quién acudir", ha asegurado durante la inauguración de las jornadas.

Cabrera ha recordado que la mejora de las condiciones del turno de oficio no constituye una reivindicación corporativa, sino una exigencia democrática. "Cuando se fortalece el turno de oficio, se fortalece el derecho de defensa. Cuando se mejora la justicia gratuita, se mejora la calidad del Estado de derecho. Cuando se dignifica la labor de quienes prestan este servicio, se dignifica también a las personas que dependen de él", ha afirmado.

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El vicepresidente ha alertado de que la justicia gratuita no puede sostenerse solo sobre la vocación de sus profesionales: "La vocación es imprescindible, pero no puede sustituir a la financiación adecuada, retrasos en los pagos, cargas desproporcionadas o retribuciones insuficientes. La función social de la abogacía debe ir acompañada de medios, organización, formación, reconocimiento y respeto institucional".

En su intervención, Cabrera también ha dedicado unas palabras de reconocimiento a los profesionales del turno de oficio: "Gracias por vuestra entrega, por vuestra disponibilidad y por sostener, muchas veces en condiciones difíciles, una de las funciones más nobles de nuestra profesión".

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El vicepresidente ha concluido reivindicando el compromiso de la Abogacía con una justicia accesible para todos y con la necesidad de construir "una justicia gratuita más fuerte, más digna y más cercana", recordando que "la justicia solo es verdaderamente justa cuando puede llegar a todos".

Junto a Cabrera, han intervenido Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca; Miguel del Castillo, decano del Colegio de la Abogacía de Salamanca; Carlos García Sierra, vicepresidente segundo de la Diputación de Salamanca; Fernando Rodríguez Santocildes, presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León; Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Abogacía Española, Marga Cerro, vicesecretaria general de la Abogacía Española; y Filomena Peláez, vicepresidenta de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

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García Carbayo ha destacado que detrás de cada expediente del turno de oficio hay una persona que afronta un problema real y que necesita una justicia cercana, accesible y eficaz. "Sin una tutela judicial efectiva no puede haber una democracia plena ni un verdadero Estado de derecho. La justicia requiere lealtad institucional, respeto a su rigor y reconocimiento de la función constitucional que desempeña", ha manifestado.

García Sierra ha subrayado que, si hay un elemento que define a una sociedad verdaderamente justa, es la garantía efectiva del acceso a la justicia para todos. "Ese principio no sería posible sin la labor de los abogados y abogadas de la justicia gratuita, que hacen realidad la igualdad ante la ley y aseguran que nadie quede excluido de la defensa de sus derechos por falta de recursos", ha concluido.

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