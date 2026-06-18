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Cucurella: “El empate contra Cabo Verde nos ha venido bien”

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Chattanooga (EE.UU.), 18 jun (EFE).- Marc Cucurella, futbolista de la selección española, reconoció que el empate a cero contra Cabo Verde en el primer partido del Mundial “ha venido bien” al grupo para ponerse “en alerta” de cara a lo que resta de torneo.

“Con este susto nos hemos puesto en alerta porque no es fácil ganar aquí y tienes que dar el 100%. Cualquier selección te puede ganar. Nos ha venido bien encontrarnos con esta vuelta a la realidad. Y con muchas ganas de sacar nuestra mejor versión contra Arabia Saudí y sacar los primeros tres puntos”, dijo en rueda de prensa.

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“Todos queríamos ganar, pero se está viendo que este Mundial ningún partido está siendo fácil. Quizás no ganamos por no tener acierto de cara a puerta, pero está bien que nos pase en el primer partido y no en las eliminatorias”, añadió.

Un Mundial que afronta España como campeona de Europa, con un bloque muy similar, que ponderó Cucurella.

“Lo más importante es que la base sigue estando aquí. Hemos cambiado unos jugadores por otros, pero el proceso sigue siendo el mismo. Venimos trabajando juntos desde hace mucho tiempo y lo que más nos aporta es que hay jugadores con más experiencia que en la Eurocopa. El equipo está más maduro y con ambición”, declaró.

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Por otro lado, señaló a Francia como una de las favoritas a llegar a la final, aunque reconoció que no está siguiendo mucho el día a día del Mundial.

“No estoy viendo mucho fútbol, pero todo te llega. Francia tiene mucho nivel, llegando a las últimas finales y parece que ha empezado muy enchufada. Pero es el primer partido y es difícil verlo aún. Hay que ver cómo se adapta cada selección y cómo se sobrepone a las dificultades”, apuntó. EFE

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