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Quiénes son los invitados que hoy presenciarán el último ‘rosco’ de ‘Pasapalabra’: los actores Lucía Jiménez, Jorge Lucas, Julián Villagrán y Marta Belenguer

El programa hace pleno de actores en su último programa con su mítica prueba final, que será reemplazada el viernes

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Julián Villagrán y Lucía Jiménez, en 'Pasapalabra' (Atresmedia)
Julián Villagrán y Lucía Jiménez, en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Pasapalabra afronta este jueves su último tramo con rosco antes del cambio de prueba previsto para el viernes 19 de junio, y lo hace con una nueva rotación de invitados que acompañarán a los concursantes en las rondas previas para acumular segundos decisivos de cara al bote. Por ello, estos invitados, supuestamente, tendrán el privilegio no solo de ver el último rosco sino también de estrenar la nueva prueba el viernes.

Durante las próximas tres entregas del concurso de Antena 3, Lucía Jiménez, Jorge Lucas, Julián Villagrán y Marta Belenguer se repartirán entre los equipos azul y naranja para reforzar las pruebas anteriores al desenlace final. La renovación de invitados se produce cada tres programas y, en esta ocasión, coincide con la despedida de la prueba más reconocible del formato que presenta Roberto Leal.

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Los cuatro rostros cierran toda una etapa del programa, no solo desde su cambio a Atresmedia, sino de la trayectoria íntegra que tuvo anteriormente en Telecinco. Pasapalabra no volverá a ser el concurso que todos conocían, puesto que su prueba final será otra a partir de mañana. Al mismo tiempo, Telecinco ya prepara su propio concurso con ‘El Rosco’ tras hacerse con los derechos, pero en una dinámica de concurso diferente.

Promoción de la nueva prueba final de 'Pasapalabra' anunciada por Antena 3 tras la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a retirar 'El Rosco'.

Lucía Jiménez en ‘Pasapalabra’

Una de esas afortunadas que vivirá el último ‘rosco’ de Pasapalabra es Lucía Jiménez, actriz y cantante que alcanzó notoriedad en 1996 cuando David Trueba la incorporó a La buena vida. Aquel papel le valió una nominación al Goya a la Mejor Actriz Revelación y marcó el arranque de una carrera que después alternó televisión, cine y música.

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Un año después se incorporó a Al salir de clase, donde interpretó a Silvia y compartió reparto con Elsa Pataki y Pilar López de Ayala. Más tarde dejó la serie para centrarse en el cine y encadenó títulos como Silencio roto. La trayectoria televisiva de Jiménez también incluye series como Apaches, 14 de abril. La República, Amar es para siempre y Madres. Amor y vida.

Lucía Jiménez en los Goya 2022 (REUTERS/Eva Manez)
Lucía Jiménez en los Goya 2022 (REUTERS/Eva Manez)

A esa carrera ha sumado una faceta musical sostenida, con apariciones cantando en varias ficciones y una participación en Tu cara me suena. La actriz también ha colaborado con Maldita Nerea en la canción Te hablaré, incluida en el disco Cuarto Creciente. Sobre los escenarios encabezó además el musical El otro lado de la cama en 2004.

Quién es Jorge Lucas

Otro invitado en Pasapalabra es Jorge Lucas, actor madrileño nacido en 1972 y formado en Arte Dramático. Su carrera se ha desarrollado sobre todo en teatro y televisión, con presencia en montajes como Mi última noche con Sara, Sonrisas y lágrimas, Lisístrata, Madre Amadísima o Ay, Carmela. En la pequeña pantalla ha intervenido en Yo soy Bea, B&B, de boca en boca, La que se avecina, El ministerio del tiempo o Canguros.

Jorge Lucas en 'Pasapalabra' (Atresmedia)
Jorge Lucas en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Lucas llega al programa con una relación larga con el formato, ya que ha participado en Pasapalabra en más de 20 ocasiones a lo largo de sus distintas etapas y cadenas. Una de las intervenciones más recordadas fue la que realizó completamente calvo mientras recibía quimioterapia, en la etapa en la que Christian Gálvez estaba al frente del concurso.

Quién es Julián Villagrán

Julián Villagrán ha construido una carrera marcada por la versatilidad, alternando entre el cine independiente y los proyectos más comerciales. Antes de su salto a la popularidad con su Velázquez en El Ministerio del Tiempo, ya había dejado huella en películas como Grupo 7, donde obtuvo un Goya como mejor actor de reparto, así como en títulos como Extraterrestre de Nacho Vigalondo y Cabeza de perro.

Julián Villagrán as Miguel Diego alias Arlequín y Carlos Areces como Paco en el episodio 5 de 'Superstar': 'Tony Genil y los 'losers' de bohemia' Cr. Carla Oset/NETFLIX © 2024
Julián Villagrán en 'Superestar' (Netflix)

El invitado de Pasapalabra ha mantenido una presencia constante en cine, televisión y teatro. Ha participado en series como La chica de nieve y Arde Madrid, destacándose nuevamente por la complejidad de sus personajes. En cine, ha formado parte de películas como Operación Camarón Canallas, reafirmando su afinidad por la comedia. También ha interpretado a Miguel de Diego, Arlekín, en Superestar, el biopic de Yurena.

Marta Belenguer en ‘Pasapalabra’

Marta Belenguer, que cierra el grupo de invitados de Pasapalabra, se ha consolidado como una actriz reconocida en televisión, cine y teatro, gracias a una trayectoria extensa y variada. Nacida en Valencia en 1969, ha participado en series emblemáticas como Este es mi barrio, Hospital Central, Aquí no hay quien viva, Camera Café, La que se avecina, Señoras del (h)AMPA o Cuéntame cómo pasó.

Marta Belenguer en los Goya 2025 (Foto AP/Fermin Rodriguez)
Marta Belenguer en los Goya 2025 (Foto AP/Fermin Rodriguez)

En el ámbito personal, Belenguer mantiene una vida discreta, aunque ha dejado ver la admiración que siente por su pareja, Unax Mendía, director de fotografía y compositor con una destacada trayectoria en títulos como Torrente 3. Mendía ha recibido el reconocimiento de la crítica y cuenta con nominaciones a premios como el Goya a la mejor fotografía. Juntos forman una pareja vinculada al mundo audiovisual, aunque siempre resguardando su vida privada.

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