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Alicia Keys cierra la fiesta de los Knicks con 'Empire State of Mind', himno de la afición

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Nueva York, 18 jun (EFE).- La cantante neoyorquina Alicia Keys puso este jueves el broche final a las celebraciones por el título de la NBA conquistado por los New York Knicks con una interpretación en la Alcaldía de 'Empire State of Mind', el himno no oficial de la afición del equipo.

El tema, convertido en símbolo de la identidad de la ciudad y su equipo de baloncesto en las Finales, fue coreado por los miles de asistentes en un cierre festivo que prolongó la euforia por el primer campeonato de la franquicia desde 1973, ante la presencia de jugadores, directivos y el edil de la ciudad, Zohran Mamdani.

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La canción, de Jay-Z en colaboración con Alicia Keys, ha sonado en las calles de Nueva York en las últimas semanas para celebrar cada victoria del equipo, convirtiéndose en uno de los temas más repetidos durante la euforia por el campeonato, logrado el pasado sábado ante San Antonio Spurs.

Mamdani recibió este jueves a los jugadores de los Knicks para celebrar el título y aseguró que el equipo venció con el espíritu neoyorquino: encontrar la forma de ganar cuando dicen "que es imposible".

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"Los Knicks hicieron lo que los neoyorquinos han hecho siempre: cuando nos dicen que algo es imposible, encontramos la forma. Ganamos", aseguró en un evento organizado en la Alcaldía.

Vestido de traje pero con una camiseta de los Knicks y junto a su esposa, Rama Duwaji, que también vestía los colores del equipo, el regidor recibió a los jugadores y al cuerpo técnico después de un recorrido por el sur de Manhattan al que asistieron miles de personas.

Mamdani entregó también las llaves de la ciudad a James L. Dolan, propietario de los Knicks y del Madison Square Garden, y a directivos de la franquicia, entre ellos el presidente de operaciones de baloncesto, Leon Rose, el vicepresidente ejecutivo William Wesley, el entrenador Mike Brown, así como los entrenadores asistentes Chris Jent, Rick Brunson y Brendan O'Connor, y a toda la plantilla del equipo. EFE

(foto) (vídeo)

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