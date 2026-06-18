Dzeko se cuela en la alineación titular y buscará la segunda victoria de Bosnia en la historia de los Mundiales

Dzeko con Bosnia. REUTERS/Amel Emric

Bosnia afronta su segundo partido de la Copa del Mundo con una alineación titular que presenta ciertos cambios con respecto al primer partido. El conjunto balcánico es una de las selecciones con menos experiencia en este tipo de torneos, ya que este es su quinto partido en la historia de los Mundiales.

A pesar del primer empate ante Canadá, la clasificación del Grupo B está totalmente abierta. Todas las selecciones del grupo (Suiza, Catar y Canadá) tienen los mismos registros, con un gol a favor, otro en contra y tan solo un punto.

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Los balcánicos buscarán su segunda victoria en la historia de los Mundiales, replicando así la hazaña que lograron ante Irán en el año 2014. Para ello, el seleccionador ha escogido su once inicial.

Para este trascendental encuentro, Sergej Barbarez apuesta por un equipo que mezcla experiencia y juventud. Bajo palos estará Nikola Vasilj; la línea defensiva estará formada por Muharemovic, Katic, Kolasinac y Dedic. En la medular, Tahirovic y Sunjic serán los encargados de aportar equilibrio y salida de balón. Más adelantados actuarán Memic y Alajbegovic, dos futbolistas llamados a generar peligro entre líneas.

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La principal novedad es la presencia de Edin Dzeko en el once inicial. El histórico capitán acompañará en ataque a Ermedin Demirovic, formando una dupla ofensiva de gran nivel para Bosnia.

Jugadores a tener en cuenta para este partido

Bosnia cuenta con varios futbolistas capaces de marcar diferencias. El principal foco ofensivo está en Ermedin Demirovic, delantero que llega al Mundial después de consolidarse como uno de los atacantes más destacados de la Bundesliga.

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Uno de los estandartes es Kolasinac. El lateral izquierdo aporta experiencia, liderazgo y una gran capacidad física. Campeón de la Europa League con el Atalanta en 2024, es uno de los referentes de una generación que busca superar por primera vez una fase de grupos mundialista.

Otro de los nombres a seguir es Amar Dedic. El lateral derecho se ha convertido en uno de los futbolistas más cotizados de la selección gracias a su potencia física y su capacidad para incorporarse al ataque. A sus 23 años, está llamado a liderar el relevo generacional del fútbol bosnio.

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En la sala de máquinas destaca Benjamin Tahirovic, un centrocampista con buena salida de balón y criterio en la distribución. El jugador es una de las piezas fundamentales del esquema de Sergej Barbarez y uno de los encargados de dar equilibrio al equipo.

Pero si hay un nombre que sobresale por encima del resto es Edin Dzeko. Considerado por muchos como el mejor jugador de la historia de Bosnia, el delantero ha sido la gran referencia de la selección durante más de una década y el rostro más reconocible de la generación que llevó al país a disputar su primer Mundial.

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El veterano atacante fue uno de los protagonistas de aquella histórica participación en Brasil 2014. De hecho, anotó uno de los dos goles que Bosnia marcó en el torneo, al ver portería en la victoria por 3-1 frente a Irán.

A sus 40 años, Dzeko afronta lo que probablemente sea la última gran competición internacional de su carrera. Su presencia en este once inicial no solo da presencia goleadora al equipo, sino que aporta un extra de motivación y experiencia, lo que necesita el equipo en el partido más importante de su historia.

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