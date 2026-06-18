Alexandra Eala iguala su mejor victoria profesional ante Rybakina

Redacción deportes, 18 jun (EFE).- La filipina Alexandra Eala logró una de las victorias más importantes de su carrera al superar a la kazaja Elena Rybakina por 7-5 y 6-4 para avanzar a los cuartos de final del torneo de Berlín.

La joven filipina consiguió su segunda victoria ante una top 3 y la selló en 93 minutos. Rybakina, segunda del mundo, no encontró la forma de hacer frente a su rival, trigésima quinta del 'ranking' WTA, que se enfrentará a la ucraniana Elena Svitolina de camino a semifinales.

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Eala, de 21 años y formada en la Academia Rafa Nadal, logró el quinto triunfo en su carrera ante una jugadora situada entre las diez mejores del mundo, el tercero en este 2026.

Su próxima rival, Svitolina, necesitó menos de 70 minutos para mantenerse entre las ocho mejores. Ganó a la alemana Eva Lys, invitada del torneo, por 6-3 y 6-2. La ucraniana, que participa en Berlín por primera vez desde 2021, alcanzó los octavos cuartos de final de la temporada.

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La checa Linda Noskova también superó por la vía rápida a la francesa Diane Parry por 6-2 y 6-2, en 69 minutos, y se erigió en la rival de la española Paula Badosa, a la que ganó en la única vez en la que se enfrentaron, en la segunda ronda del torneo de Abu Dabi en el 2025.

También avanzó la estadounidense Madison Keys, que ganó a la décima jugadora del mundo, la checa Karolina Muchova, por 6-4 y 7-5 en una hora y 28 minutos que la llevan a cuartos de Berlín por segunda vez.

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En el siguiente tramo del torneo le espera su compatriota Jessica Pegula, con la que perdió en la cuarta ronda del Abierto de Australia.

EFE

apa/ism