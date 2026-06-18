Espana agencias

Alexandra Eala iguala su mejor victoria profesional ante Rybakina

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 18 jun (EFE).- La filipina Alexandra Eala logró una de las victorias más importantes de su carrera al superar a la kazaja Elena Rybakina por 7-5 y 6-4 para avanzar a los cuartos de final del torneo de Berlín.

La joven filipina consiguió su segunda victoria ante una top 3 y la selló en 93 minutos. Rybakina, segunda del mundo, no encontró la forma de hacer frente a su rival, trigésima quinta del 'ranking' WTA, que se enfrentará a la ucraniana Elena Svitolina de camino a semifinales.

PUBLICIDAD

Eala, de 21 años y formada en la Academia Rafa Nadal, logró el quinto triunfo en su carrera ante una jugadora situada entre las diez mejores del mundo, el tercero en este 2026.

Su próxima rival, Svitolina, necesitó menos de 70 minutos para mantenerse entre las ocho mejores. Ganó a la alemana Eva Lys, invitada del torneo, por 6-3 y 6-2. La ucraniana, que participa en Berlín por primera vez desde 2021, alcanzó los octavos cuartos de final de la temporada.

PUBLICIDAD

La checa Linda Noskova también superó por la vía rápida a la francesa Diane Parry por 6-2 y 6-2, en 69 minutos, y se erigió en la rival de la española Paula Badosa, a la que ganó en la única vez en la que se enfrentaron, en la segunda ronda del torneo de Abu Dabi en el 2025.

También avanzó la estadounidense Madison Keys, que ganó a la décima jugadora del mundo, la checa Karolina Muchova, por 6-4 y 7-5 en una hora y 28 minutos que la llevan a cuartos de Berlín por segunda vez.

En el siguiente tramo del torneo le espera su compatriota Jessica Pegula, con la que perdió en la cuarta ronda del Abierto de Australia.

EFE

apa/ism

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cucurella: “No tuve ninguna duda de ir al Madrid”

Infobae

Cucurella: “El empate contra Cabo Verde nos ha venido bien”

Infobae

Alicia Keys cierra la fiesta de los Knicks con 'Empire State of Mind', himno de la afición

Infobae

Muere un hombre de 30 años al chocar una moto acuática y un barco en Fuengirola (Málaga)

Infobae

La empresa de Amador no tenía medios para los servicios que cobraba a Quirón, según AEAT

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El audio completo de la declaración de Zapatero: “Yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra”

El audio completo de la declaración de Zapatero: “Yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra”

La respuesta del PP a la imputación de las hijas de Zapatero: no quieren “hacer sangre” porque “bastante pesado” será ya para el expresidente

Pedro Sánchez, sobre la declaración de Zapatero ante el juez y la imputación de sus hijas: “Cuenta con el respaldo, la empatía y el apoyo del PSOE”

Ábalos y Koldo esquivan, de momento, la imputación en el ‘caso Plus Ultra’: el juez considera que todavía no hay base suficiente para dar ese paso

El juez rechaza la petición de Zapatero y se niega por ahora a pedir más información a Estados Unidos sobre la obtención de la prueba clave contra él

ECONOMÍA

El absentismo laboral alcanza un nuevo récord en España: cada día 1,6 millones de personas faltaron a su puesto de trabajo en 2025

El absentismo laboral alcanza un nuevo récord en España: cada día 1,6 millones de personas faltaron a su puesto de trabajo en 2025

Los pensionistas que tengan reconocida esta prestación por accidente laboral no recibirán la paga extraordinaria de verano

La banca española arrasa en Europa: es la segunda que da más rentabilidad, por detrás de la croata, y duplica la de Alemania y Francia

Las primeras viviendas de Madrid Nuevo Norte se entregarán a finales de 2029

La tregua entre EEUU e Irán ya se nota en el bolsillo de los conductores: el precio del diésel se desploma a mínimos de cuatro meses

DEPORTES

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

Murtal Yakin introduce una novedad en la alineación de Suiza para el duelo ante Bosnia tras del empate en su debut en el Mundial 2026

Dzeko se cuela en la alineación titular y buscará la segunda victoria de Bosnia en la historia de los Mundiales

De acabar con la carrera de Jesé a ser una de las estrellas de Bosnia en el Mundial 2026: esta es la brillante trayectoria del capitán bosnio

Xhaka y la bronca a sus compañeros de la selección de Suiza tras el empate ante Qatar: “No hace falta ser el centro de atención y querer hacer todo uno mismo”