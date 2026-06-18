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Cucurella: “No tuve ninguna duda de ir al Madrid”

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Chattanooga (EE.UU.), 18 jun (EFE).- Marc Cucurella, futbolista de la selección española y reciente fichaje del Real Madrid, aseguró que “no” tuvo “ninguna” duda de recalar en el conjunto blanco, en una operación que fue “muy rápida” y que se resolvió “en un día y medio”.

“Fue muy rápido, estoy muy contento por la nueva etapa que voy a empezar. Me llamaron por la mañana y me dijeron que si quería ir ahí. No tuve ninguna duda ya que era un gran paso en mi carrera. En un día y medio lo tuvimos hecho”, señaló.

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“Es un paso muy importante. El Madrid es uno de los mejores clubes del mundo, la presión va a ser máxima. Cuando vas a un club como el Real Madrid, lo que más quieres es pelear por títulos. Es el club con más 'Champions' y ojalá poder ganar una allí”, continuó.

Un fichaje que se concretó tras una llamada del portugués José Mourinho, nuevo entrenador del Real Madrid para la próxima temporada.

“He hablado con Mourinho, me llamó y me dijo que tenía ganas de trabajar conmigo. Con ganas de estar con él y trabajar juntos. Nuestra charla fue muy rápida, lo que me gustó es que se acordaba de acciones que tuve cuando jugué ante el Benfica y que se acordase de detalles me dio confianza para saber que era el paso que tenía que tomar”, apuntó.

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Su llegada al Real Madrid se concretó a pesar de que tenía ofertas de otros clubes, por lo que Cucurella explicó su decisión de fichar por el conjunto blanco.

“Lo mejor que me ha pasado es que el Madrid vino con mucha fuerza y para mí eso fue muy importante. No era fácil la situación en la que estaba y tener la oportunidad de dejar el fichaje cerrado antes de que empezara el Mundial era muy importante para mí. Cuando te viene un equipo como el Madrid es muy difícil decirle que no”, subrayó.

El fichaje de Cucurella se anunció horas antes del debut de España en el Mundial contra Cabo Verde, algo que, para el futbolista, no influye en nada dentro de la concentración de la selección española.

“Para nada ha influenciado al equipo, todos se pusieron muy contentos. Tenemos un gran grupo y estamos todos muy unidos”, señaló.

Además, valoró las críticas que ha recibido desde el Barcelona, al haber pertenecido a la cantera del club azulgrana y haber disputado un partido con el primer equipo.

“Respeto todas las opiniones, yo estoy muy agradecido con la cantera del Barcelona, pero todo en la vida son etapas y creía que este era el paso que tenía que dar. Estoy muy feliz con mi decisión”, aseguró.

Además, explicó sus sentimientos tras dejar el Chelsea, club al que llegó en 2022.

“Si me preguntabas hace unos meses no esperaba dejar el Chelsea, sin embargo, en la vida hay que empezar nuevos capítulos que no te esperas. Ha sido difícil dejar el Chelsea, estoy muy agradecido con todo lo que me ha dado el Chelsea, pero creo que este paso de irme al Real Madrid ha sido la decisión correcta”, afirmó. EFE

(FOTO)

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