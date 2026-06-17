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Zapatero da al juez "consentimiento expreso" para indagar si tiene activos fuera de España

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Madrid, 17 jun (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado en la Audiencia Nacional un escrito en el que presta su "consentimiento expreso" para que el tribunal que le investiga indague ante "cualesquiera autoridad" en el extranjero si constan activos de los que sea titular, directo o indirecto.

Ese escrito, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, está firmado por él y dirigido a la Plaza Número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, que es el órgano que le citó para declarar este miércoles como investigado.

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A ese escrito, fechado este miércoles, lo ha considerado Zapatero en un comunicado tras su declaración ante el juez "una autorización universal voluntaria".

Tras el encabezamiento, Zapatero indica: "Por medio del presente escrito presto mi consentimiento expreso para que ese digno Tribunal pueda dirigirse a cualesquiera autoridades administrativas, financieras, bancarias u organismos de toda naturaleza, fuera de España, en cualquier territorio o jurisdicción, para recabar la documentación o la información que pudiera ser relevante para esta causa".

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"Y especialmente respecto de activos mobiliarios o inmobiliarios, o de participaciones sociales o de intereses de cualquier tipo en cualquier ente de naturaleza civil o mercantil de los que pudiera ser titular directo o indirecto, mediato o inmediato", añade Zapatero.

En un último párrafo, el expresidente del Gobierno señala: "Igualmente manifiesto mi expresa voluntad de otorgar cuantos documentos fueran necesarios a los fines antedichos". EFE

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