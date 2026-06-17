Logran 'reprogramar' las defensas del cerebro ante el alzhéimer con molécula experimental

Alicante, 17 jun (EFE).- Un equipo de investigadores ha conseguido identificar una molécula experimental capaz de 'reprogramar' las células inmunes del cerebro para recuperar parte de su función protectora frente al alzhéimer en un estudio con modelos animales.

El equipo ha estado liderado por el investigador del Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), José Vicente Sánchez Mut, y el de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza), Johannes Gräf.

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La investigación, publicada en la revista Cell Death and Disease, podría abrir una nueva vía para combatir el alzhéimer mediante la recuperación de la función protectora del sistema inmune cerebral.

El alzhéimer se caracteriza, entre otros factores, por la acumulación de este tipo de placas y por el deterioro progresivo de la microglía, las células inmunitarias encargadas de limpiar estos depósitos tóxicos del cerebro y que pierden esta capacidad protectora con el avance de la enfermedad.

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Según un comunicado del Instituto de Neurociencias CSIC-UMH, el estudio ha demostrado en animales que la molécula OLE ayuda a la microglía a rodear y contener las placas de beta-amiloide, reduciendo su tamaño y toxicidad.

Los investigadores han observado que OLE, una molécula derivada del gen PM20D1, ayuda a devolver a la microglía a un estado más beneficioso: las células se desplazan hacia las placas y las rodean, generando una especie de barrera alrededor de las placas que limita su interacción con las neuronas y reduce su impacto tóxico sobre el tejido cerebral.

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“Lo más relevante es que hemos identificado una molécula capaz de recuperar la función protectora de la microglía", ha explicado Sánchez Mut, quien ha añadido: "En la enfermedad de alzhéimer, estas células dejan de funcionar correctamente, pero nuestros resultados demuestran que es posible revertir el proceso e identifican nuevas vías terapéuticas y de investigación para luchar contra la enfermedad”.

Para estudiar el efecto de OLE, el equipo ha combinado distintos modelos experimentales con animales, como la utilización de gusanos modificados para producir beta-amiloide para analizar de forma rápida su toxicidad y la administración durante tres meses del compuesto en ratones modelo de alzhéimer para analizar su efecto en el cerebro y la memoria, mostrando un mejor rendimiento además de una reducción de las placas de beta-amiloide.

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“El análisis de célula única nos ha permitido comprobar que la microglía era la célula que más respondía al tratamiento”, ha señalado la científica Victoria Pozzi, primera autora del trabajo. EFE