Espana agencias

Logran 'reprogramar' las defensas del cerebro ante el alzhéimer con molécula experimental

Guardar
Google icon

Alicante, 17 jun (EFE).- Un equipo de investigadores ha conseguido identificar una molécula experimental capaz de 'reprogramar' las células inmunes del cerebro para recuperar parte de su función protectora frente al alzhéimer en un estudio con modelos animales.

El equipo ha estado liderado por el investigador del Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), José Vicente Sánchez Mut, y el de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza), Johannes Gräf.

PUBLICIDAD

La investigación, publicada en la revista Cell Death and Disease, podría abrir una nueva vía para combatir el alzhéimer mediante la recuperación de la función protectora del sistema inmune cerebral.

El alzhéimer se caracteriza, entre otros factores, por la acumulación de este tipo de placas y por el deterioro progresivo de la microglía, las células inmunitarias encargadas de limpiar estos depósitos tóxicos del cerebro y que pierden esta capacidad protectora con el avance de la enfermedad.

PUBLICIDAD

Según un comunicado del Instituto de Neurociencias CSIC-UMH, el estudio ha demostrado en animales que la molécula OLE ayuda a la microglía a rodear y contener las placas de beta-amiloide, reduciendo su tamaño y toxicidad.

Los investigadores han observado que OLE, una molécula derivada del gen PM20D1, ayuda a devolver a la microglía a un estado más beneficioso: las células se desplazan hacia las placas y las rodean, generando una especie de barrera alrededor de las placas que limita su interacción con las neuronas y reduce su impacto tóxico sobre el tejido cerebral.

“Lo más relevante es que hemos identificado una molécula capaz de recuperar la función protectora de la microglía", ha explicado Sánchez Mut, quien ha añadido: "En la enfermedad de alzhéimer, estas células dejan de funcionar correctamente, pero nuestros resultados demuestran que es posible revertir el proceso e identifican nuevas vías terapéuticas y de investigación para luchar contra la enfermedad”.

Para estudiar el efecto de OLE, el equipo ha combinado distintos modelos experimentales con animales, como la utilización de gusanos modificados para producir beta-amiloide para analizar de forma rápida su toxicidad y la administración durante tres meses del compuesto en ratones modelo de alzhéimer para analizar su efecto en el cerebro y la memoria, mostrando un mejor rendimiento además de una reducción de las placas de beta-amiloide.

“El análisis de célula única nos ha permitido comprobar que la microglía era la célula que más respondía al tratamiento”, ha señalado la científica Victoria Pozzi, primera autora del trabajo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gamarra acusa a Mercedes González de mentir para proteger al "one" y a los socios de Sánchez, de cómplices de corruptos

Gamarra acusa a Mercedes González de mentir para proteger al "one" y a los socios de Sánchez, de cómplices de corruptos

La estadounidense Sydney Shaw, nuevo refuerzo del Baxi Ferrol

Infobae

Yasin Ayari, el vikingo de sangre tunecina que deslumbró con dos goles y una disculpa

Infobae

La suiza Caluori, nueva corredora del Movistar

Infobae

La brasileña Ceci ficha por el Fundación Cajasol Esquimo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El expresidente emite un comunicado: “Les pido confianza, no les decepcionaré. Soy inocente”

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El expresidente emite un comunicado: “Les pido confianza, no les decepcionaré. Soy inocente”

La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Calama que se le retire a Zapatero el pasaporte y que no pueda salir de España

Los socios de Gobierno ponen fecha a Sánchez y piden “contenido” a lo que queda de legislatura: “Estamos en el último largo de esta piscina”

El comunicado íntegro del expresidente Zapatero tras su declaración en la Audiencia Nacional: “Se me acusa de graves delitos que no he cometido”

Zapatero defiende su inocencia y desvincula a sus hijas del entramado societario

ECONOMÍA

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

Juan Goñi, arquitecto: “Antes de reformar, escanea tu vivienda con un sistema 3D”

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

El Gobierno invierte 719 millones en un centro avanzado de IA: cómo es el proyecto y qué empresas participan

Enrique Díaz, abogado: “Cuando te despiden, los primeros minutos cuentan más de lo que crees”

DEPORTES

Poca visión, un cuerpo hinchado y curas diarias: el estado de Ilia Topuria 48 horas después de su combate en la Casa Blanca ante Justin Gaethje

Poca visión, un cuerpo hinchado y curas diarias: el estado de Ilia Topuria 48 horas después de su combate en la Casa Blanca ante Justin Gaethje

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

A qué hora juega Inglaterra hoy contra Croacia y dónde ver el partido: la selección inglesa comienza su andadura en el Mundial 2026

El Real Madrid hace oficial el fichaje de Bernardo Silva

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles