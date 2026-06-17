Garamendi lamenta el "desolador" panorama y pide "levantar alfombras" ante la corrupción

Madrid, 17 jun (EFE).- El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha lamentado el "desolador" panorama que vive España y ha querido trasladar su "apoyo explícito" a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como a la prensa libre y los jueces, ante el "brutal" ataque que, a su juicio, están sufriendo.

"Levantemos las alfombras porque los casos de corrupción son increíbles", ha afirmado este miércoles Garamendi ante los medios tras su intervención en la asamblea general de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) donde ha hecho una firme defensa de la separación de poderes.

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"Es brutal el ataque que se está haciendo a los jueces, es algo peligroso", ha añadido.

"Quiero hacer una defensa explicita de la separación de poderes", ha subrayado el líder de la patronal en un discurso donde ha cargado con dureza contra el Gobierno, especialmente contra el Ministerio de Trabajo, y ha lamentado la situación actual de "inestabilidad".

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"El panorama en nuestro país resulta desolador", ha afirmado Garamendi, que ha hablado de la "lamentable paradoja" que vive España ya que, en un complejo contexto internacional, la situación actual supone la "peor situación posible" para generar confianza, atraer inversiones y crear empleo.

"Resulta difícil avanzar cuando la agenda política queda absorbida por el último escándalo, cuando se huye del debate parlamentario o cuando acumulamos tres años sin unos Presupuestos Generales del Estado que aporten certidumbre", ha criticado.

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"Asistimos con preocupación a una deriva institucional que entristece a quienes creemos en la democracia", ha añadido Garamendi, que ha apelado a recuperar la unidad para seguir avanzando.

El líder de la patronal ha sido especialmente crítico con el Ministerio de Trabajo al que ha acusado de "secuestrar" el diálogo social para su "visión política e ideológica" y de terminar bloqueando la negociación con los sindicatos.

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"Con demasiada frecuencia, el espacio del diálogo social ha quedado reducido a un escenario para la fotografía, la declaración altisonante, la descalificación o el anuncio de medidas con evidente orientación electoralista", ha deslizado.

Garamendi ha defendido que las empresas han actuado "con responsabilidad, compromiso institucional y lealtad al proceso negociador" y ha rechazado que ellos hayan bloqueado nada.

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También ha cargado con la "asfixia regulatoria", la carga fiscal y ha vuelto a pedir medidas ante la situación de las bajas laborales.

En la asamblea, celebrada bajo el lema la "Fuerza de la Unidad", contexto de gran complejidad económica y geopolítica, CEOE también ha detallado este miércoles sus cuentas para 2025, año que cerró con un superávit de 552.000 euros con "crecimiento de ingresos y contención del volumen de gastos".

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Para 2026, se prevé un descenso del 34 % del superávit hasta los 358.000 euros con unos ingresos de 24 millones, con un incremento de la cuota de la vocalía un 2,8 %, y una cuantía similar de gastos, incluyendo una subida del 2,7 % para los salarios de la plantilla de la patronal formada por 129 personas. EFE

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