Un detenido por insultos racistas contra Vinícius Jr. en el exterior del Metropolitano

Madrid, 16 jun (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 27 años como presunto autor de un delito de incitación al odio al proferir insultos racistas contra el futbolista del Real Madrid Vinícius Jr. en el exterior del estadio Metropolitano, donde juega habitualmente el Atlético de Madrid.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 14 de abril, antes del inicio del partido de vuelta de Liga de Campeones que enfrentaba al Atlético de Madrid contra el F.C. Barcelona, cuando este joven profirió los insultos contra Vinícius, que no jugaba el encuentro, según ha avanzado el diario El Mundo y han confirmado a EFE fuentes policiales.

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Las mencionadas fuentes explican que los insultos contra el futbolista del Real Madrid fueron captados por un equipo de televisión brasileña y posteriormente difundidos en redes sociales.

El detenido se refirió al delantero madridista como "mono" y "chimpancé".

Al tener conocimiento de estos hechos, la Brigada Provincial de Información de Madrid inició una investigación junto a la de Valencia para poder identificar al autor de estos gritos, que finalmente fue detenido en Valencia el pasado 28 de mayo.

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Este incidente racista se suma a otros que ha sufrido el delantero desde 2024, y que ha denunciado públicamente en numerosas ocasiones.

Además, la primera condena judicial por racismo dictada en el fútbol español llegó en junio de 2024, contra tres aficionados por insultar a Vinícius durante un partido en Mestalla entre el Valencia y el Real Madrid. EFE

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