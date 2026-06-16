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El Govern, a Junts: "A Cataluña nunca le ha ido bien con la extrema derecha en el poder"

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Barcelona, 16 jun (EFE).- El Govern de Salvador Illa ha avisado este martes a Junts de que deberá hacerse "responsable" de sus decisiones en el Congreso, y ha avisado: "A Cataluña nunca le ha ido bien cuando la extrema derecha ha tenido la posibilidad de estar en posiciones de poder".

Así se ha pronunciado la consellera de Territorio y portavoz, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell Executiu después de que Junts haya registrado una enmienda a una moción del PP que se debate en el pleno que comienza este martes para que el Congreso inste al Gobierno a adelantar las elecciones ante la "debilidad" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

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Paneque ha remarcado que solamente Sánchez tiene "la potestad" de convocar elecciones de forma anticipada y ha vuelto a respaldar las políticas desplegadas por el actual Gobierno de coalición, haciendo mención al traspaso de Rodalies, las competencias cedidas en materia de costas, las políticas de vivienda o las inversiones en infraestructuras.

Asimismo, ha querido ser "muy clara" con Junts: "Si alguien piensa que defender los intereses de Cataluña pasa por un Gobierno con la extrema derecha, creo que los catalanes ni lo entenderían ni lo verían con buenos ojos".

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Paneque ha subrayado que los recientes pactos de gobierno en las comunidades que han celebrado elecciones recientemente demuestran que la alianza entre PP y Vox "se reproduce" ahí donde estas dos formaciones suman mayoría.

Asimismo, ha mostrado su "total confianza" en la justicia, en alusión a las investigaciones que afectan al PSOE, y ha pedido respetar la "presunción de inocencia" y la "honorabilidad" de las personas investigadas.

También ha defendido que Sánchez ha ido dando explicaciones cuando ha sido necesario y que en pasadas ocasiones ya ha actuado de forma "contundente". EFE

(Vídeo) (Audio)

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