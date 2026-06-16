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El Ayuntamiento de Sevilla implanta chips en palmeras para evitar que sean robadas

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Sevilla, 16 jun (EFE).- El Ayuntamiento de Sevilla ha implantado chips en palmeras reales cubanas plantadas en una avenida de la ciudad para poder localizarlas en caso de robo, después de que una decena de ejemplares hayan sido sustraidos.

Esta medida, inédita en España según fuentes del Ayuntamiento, se ha puesto en marcha después del robo continuado de palmeras ornamentales en la avenida Aeronáutica, en el distrito de Sevilla Este, que ya está siendo investigado por la Policía Nacional.

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Los ejemplares robados pertenecen a una especie de palmera de la familia botánica de las arecáceas, especialmente valorada por su carácter ornamental.

Según fuentes municipales, cada ejemplar supone una inversión aproximada de 500 euros, una cantidad que incluye tanto la adquisición como los trabajos de plantación y adaptación al entorno urbano.

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El servicio de Parques y Jardines presentó varias denuncias y decidió incorporar dispositivos de geolocalización con el objetivo de conocer el destino de los ejemplares en caso de nuevos robos y facilitar la identificación de los autores y de posibles compradores.

El pasado martes se produjo un intento de robo que pudo ser frustrado gracias a la rápida intervención policial, por lo que no fue necesario activar el sistema de rastreo.

La investigación ha avanzado gracias a un testigo que alertó al servicio municipal y aportó fotografías de una persona presuntamente relacionada con los hechos. Las cámaras instaladas en la zona permitieron vincular al sospechoso con al menos una de las sustracciones anteriores.

Los técnicos municipales destacan que la extracción de este tipo de ejemplares requiere conocimientos específicos y herramientas adecuadas, debido al tamaño y peso de las palmeras.

El Ayuntamiento ha denunciado también la desaparición de alrededor de 100 plantas ornamentales de la variedad SunPatiens en el Parque de San Jerónimo, en otra parte de la ciudad.

La sustracción ha provocado un perjuicio económico cercano a los 400 euros y refuerza la preocupación municipal ante una posible proliferación de robos de vegetación ornamental en espacios públicos. EFE

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