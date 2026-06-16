Estos son los mejores productos para limpiar tu casa si tienes gatos o perros: “La lejía y el amoníaco no son lo ideal”

Un gato atigrado de ojos verdes y pelaje marrón y beige descansa plácidamente sobre una alfombra de rayas claras en el interior de una casa.

Mantener la casa limpia cuando tienes gatos o perros puede ser un reto. Muchas personas recurren a los productos de limpieza de siempre, pensando que así mantienen todo desinfectado. Sin embargo, lo que pocas veces se tiene en cuenta es cómo afectan estos productos a las mascotas, sobre todo a los animales pequeños que pasan mucho tiempo cerca del suelo.

Según explican desde la clínica veterinaria Guaita Veterinaris, “la lejía y el amoníaco no son lo ideal”. Aunque la lejía y el amoníaco son los productos más conocidos, no siempre son la mejor opción si convives con mascotas. Los animales tienen un olfato mucho más potente que el nuestro y pueden detectar los olores fuertes de estos productos, aunque estén disfrazados con fragancias de pino o frutas. Esto puede resultarles incómodo e incluso hacer que desarrollen molestias como estornudos o irritaciones en la nariz.

PUBLICIDAD

Por qué no es buena idea limpiar con lejía o amoníaco si tienes gatos o perros

La lejía y el amoníaco están presentes en casi todas las casas, pero estos productos pueden causar más problemas de los que resuelven cuando hay mascotas. Los gatos y los perros, especialmente los pequeños, viven pegados al suelo y respiran todo lo que hay en él. Si el suelo está recién fregado con lejía o amoníaco, sus narices sienten el olor mucho más fuerte de lo que imaginas.

Según la clínica, “nuestras mascotas tienen un olfato miles de veces superior al nuestro y ellos en realidad huelen el olor químico real que tienen estos productos”. Estos productos, añaden, “generalmente son muy irritantes y tanto para gatos como para perros pequeños que van muy cerca del suelo, puede llegar a ser suficientemente irritante como para provocar rinitis y estornudos”. El uso constante de estos químicos puede provocar molestias crónicas o agravar problemas respiratorios en los animales.

PUBLICIDAD

Además, la lejía puede tener un efecto inesperado: “Por ser tan irritante y tener un olor tan potente, a ellos les puede estimular a mear sobre la zona donde se pasó la lejía. Es decir, quiero tapar este olor, no sé cómo hacerlo y voy a mear encima a ver si cambio un olor por otro”. Así, lo que en principio era una medida para limpiar puede acabar favoreciendo que los animales orinen fuera de lugar.

Con el amoníaco ocurre algo similar, pero incluso más confuso para los animales. Desde Guaita Veterinaris explican: “El amoníaco, al ser un producto derivado del amonio y en la orina hay productos derivados del amonio también, puede crear un rastro como de: aquí se puede mear, puesto que parece que alguien ya meó”. Esto puede dejar un rastro que los gatos y perros interpretan como una invitación a orinar en ese mismo lugar. Por eso, en vez de ayudar, estos productos pueden empeorar los problemas de higiene en casa.

PUBLICIDAD

Limpiadores enzimáticos: la opción más segura

Hoy en día, existen productos pensados especialmente para hogares con mascotas. Los limpiadores enzimáticos son una de las mejores alternativas porque eliminan los restos y olores sin dejar químicos fuertes en el ambiente. Desde la clínica lo explican así: “Son productos que, si bien contienen químicos, son químicos que se comen otros químicos y no son tan volátiles estos productos, no genera un olor tan desagradable”.

Una ventaja de estos productos es que no tienen ese olor agresivo que deja la lejía o el amoníaco. Así, los perros y gatos pueden estar tranquilos y tú tendrás la casa limpia y sin molestias. Como ejemplo, mencionan: “El Sanytol es, de alguna manera, el más reconocido por marca. Existen otros, nosotros no tenemos ningún interés comercial en ninguno, pero suelen ser limpiadores que te evitan problemas, sobre todo cuando en tu casa ya has podido demostrar que con ciertos limpiadores tienes problemas de rinitis, problemas de periuria, es decir, orina donde no se debe”.

PUBLICIDAD

Un perro con pelaje atigrado y collar de colores brillantes orina en un extenso campo de hierba seca al atardecer.

Si alguna vez has notado que tu mascota estornuda después de fregar el suelo o que sigue orinando donde no debe, vale la pena probar un limpiador enzimático. Muchas veces, solo con cambiar el producto, los síntomas desaparecen y el ambiente se vuelve más agradable para todos.

Recuerda que la clave está en elegir productos que sean seguros tanto para ti como para tus mascotas. Mantener la casa limpia no tiene por qué ser complicado ni poner en riesgo la salud de los gatos y perros. Con un poco de atención, puedes lograr que todos vivan cómodos y que tu casa esté siempre lista para recibir visitas, sin olores ni sorpresas desagradables.

PUBLICIDAD