El juez ordena detener a Mouliaá tras no comparecer como investigada por presuntas calumnias a Errejón

El juez Arturo Zamarriego ha ordenado la detención de la actriz Elisa Mouliaá después de que no haya comparecido por tercera vez como investigada este lunes en la causa sobre las presuntas calumnias que habría vertido sobre el expolítico Íñigo Errejón.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado acuerda una "orden de busca y captura" para "la detención y presentación" ante el juzgado de Mouliaá "al objeto de ser oída en declaración en calidad de investigada".

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"Una vez realizado lo anterior, póngase en libertad a la investigada si de ella no estuviere privada por otra causa o motivo legal", indica el magistrado instructor, que detalla que la orden estará vigente en el plazo de cinco años.

El instructor ordena que se deduzca testimonio de lo actuado, esto es, que se expidan copias del expediente de actuación para que sean remitidas al decanato del juzgado, con el objetivo de "que se proceda a su registro y posterior reparto conforme a las normas establecidas", en caso de que la reiterada incomparecencia "pudiera constituir un delito de desobediencia a la autoridad judicial".

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POSIBLE DELITO DE DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD

Zamarriego recuerda que el pasado 14 de mayo acordó citar a la actriz como investigada "bajo apercibimiento expreso" de que podría ser detenida y conducida a la sede judicial si no comparece, "con deducción de testimonio por si los hechos fueron constitutivos de un delito de desobediencia a la autoridad".

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"La investigada no ha comparecido al llamamiento judicial que se le ha efectuado pese a constar su citación en legal forma y sin alegar justa causa que se lo impida", añade el magistrado instructor.

Aunque estaba citada este lunes por tercera vez en el marco de esta causa, Mouliaá se ausentó con el argumento de que estaba trabajando en Oriente Próximo, "donde las comunicaciones son limitadas o inexistentes".

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Tampoco acudió a las otras dos citaciones anteriores, primero el 27 de marzo y después el 24 de abril. En esa última ocasión, Mouliaá alegó que presentaba "un cuadro ansioso-depresivo relevante agravado por su situación judicial y mediática" que le impedía declarar.

"PLENAMENTE CAPACITADA PARA DECLARAR"

Sin embargo, en uno de los autos de la causa, el juez resaltó que la actriz fue reconocida el 26 de abril por un médico forense que acudió a su domicilio, "quien informó que estaba plenamente capacitada para declarar".

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La última vez, el juez rechazó la suspensión de la comparecencia, como había pedido la actriz, al entender que se trata de "un eslabón más en la estrategia procesal que viene siguiendo la querellada para no comparecer ante el magistrado instructor para ser oída".

De hecho, en un auto, Zamarriego criticó que la actriz "trata de 'montar' como sea una causa de recusación que no está prevista en la ley que no persigue otro fin distinto a las dilaciones del procedimiento y en consecuencia se está realizando en un claro y manifiesto fraude de ley".

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La causa parte de una querella interpuesta por Errejón contra la actriz, después de que Mouliaá le acusara en televisión de extorsionar a dos testigos de la causa en la que se investiga un supuesto delito de agresión sexual del expolítico hacia ella.