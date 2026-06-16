Chalecos amarillos y silbatos para disuadir a carteristas del casco histórico de Córdoba

Córdoba, 16 jun (EFE).- Vestidos con chalecos amarillos y con silbatos han comenzado a recorrer este martes el casco histórico de Córdoba los integrantes de la patrulla vecinal puesta en marcha para disuadir a los carteristas que se congregan por esta zona turística de la capital.

La iniciativa ha partido del colectivo Nodo Corduba y de los comerciantes y asociaciones de vecinos de la zona ante el "más que contrastado aumento de inseguridad y de la pequeña delincuencia" en los alrededores de la Mezquita-Catedral, según denuncian.

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Uno de los comerciantes, que se ha mostrado favorable a la iniciativa, dice que principalmente se trata de hurtos y pequeños robo que provocan inseguridad y que hacen que los turistas permanezcan en la zona el menor tiempo posible.

Los promotores de las patrullas vecinales, que se organizarán en tres turnos a lo largo de la jornada, consideran que "se ha llegado ya a una situación en la que la indignación y la impotencia han dado paso a la acción para que los vecinos y comerciantes hagan con sus propias manos lo que el alcalde se niega a hacer", según el portavoz de Nodo Corduba, Manuel Ortega.

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El objetivo es mantener las patrullas vecinales hasta que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, convoque una junta local de seguridad para analizar el tema.

Las patrullas vecinales, según Ortega, no van a usurpar las funciones que tienen la Policía Nacional o la Policía Local, sino que son "disuasorias" y para ello servirá el silbato. EFE

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