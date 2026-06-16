Condenan al ‘Pelicot sueco’ a cuatro años de cárcel por prostituir a su mujer con más de 200 hombres

Imagen de archivo de la policía en Suecia. (TT/Jonas Ekstromer vía REUTERS)

El juzgado de Ångermanland (norte de Suecia) ha condenado este martes a cuatro años y cinco meses de cárcel a Tomas Runsten por haber prostituido durante tres años a su mujer. El sexagenario, conocido como el ‘Pelicot sueco’ por las similitudes de sus actos con los cometidos por el francés Dominique Pelicot, obligó a la víctima a practicar sexo con entre 250 y 275 hombres a cambio de dinero desde 2023.

El tribunal sueco ha considerado que fue él quien tomó la iniciativa “para que la mujer empezara a vender sexo” y que el condenado “ha sido quien administró gran parte del negocio”. Así, le han declarado culpable de proxenetismo agravado, intento de violación, seis casos de maltrato y seis de amenazas y deberá indemnizar a su mujer con 200.000 coronas suecas (unos 18.370 euros).

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Sin embargo, Runsten ha quedado absuelto de ocho cargos por violación. Según el juez encargado del caso, Johan Ahlberg, en siete de ellos no se ha logrado demostrar la falta de consentimiento de la víctima, mientras que en el otro no ha podido establecerse qué tipo de acto sexual se mantuvo.

120 sospechosos, 28 condenados

La sentencia del tribunal sueco calcula que la mujer de Runsten fue obligada a mantener relaciones con más de 250 hombres a cambio de dinero. “Fue el hombre el que influyó e indujo a su esposa a realizar actos sexuales consigo misma, transmitirlos por internet, recibir a compradores de servicios e intentar que vecinos y clientes tuvieran sexo con ella”, ha explicado Ahlberg en un comunicado.

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En un inicio, la causa incluyó a 120 sospechosos, pero la mayoría no fueron acusados formalmente, pues el delito prescribe a los dos años de cometerse. Finalmente, han sido 28 los condenados por compra de delitos sexuales, pero solo dos de ellos han tenido penas de cárcel y pasarán un mes en prisión. Otro hombre permanecerá en libertad vigilada, mientras que los 25 restantes pagarán multas, que van desde las 2.000 coronas (184 euros) hasta las 21.000 coronas suecas (1.927 euros).

Para Runsten, la fiscalía había pedido 10 años de prisión y una indemnización de 1,1 millones de coronas suecas (unos 91,726 euros). Sin embargo, el tribunal ha reducido la condena a menos de cuatro años y medio de cárcel para el sexagenario. Según el fallo judicial, el hombre superó “los límites” impuestos por su pareja, pero esto “no puede por sí solo servir de base para interpretar que hubo falta de voluntariedad cuando esta no quedó expresamente manifestada”.

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El juez Ahlberg ha considerado que no ha quedado acreditado que la participación de la víctima fuera involuntaria, “principalmente, a la luz de lo que se deduce de las conversaciones citadas, pero también porque ella misma no ha podido hablar sobre los hechos específicos”.

Runsten, que ha defendido su inocencia hasta el último momento, estuvo vinculado en el pasado a la banda de moteros “Ángeles del Infierno” y tenía condenas previas por maltrato y coerción, entre otros delitos. El hombre fue investigado hace dos años por abusos contra su mujer, pero el caso fue cerrado. Finalmente, el hombre deberá cumplir una pena de cuatro años y cinco meses en prisión.

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