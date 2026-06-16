España

La histórica sastrería de Barcelona que vistió a Juan Carlos I cierra por la subida del precio del alquiler

Tras 57 años de historia, Aramis baja la persiana por última vez en su emblemática tienda de la Rambla Catalunya, que no ha resistido a la transformación de la ciudad pese a forjar su reputación con trajes a medida para la Casa Real

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La entrada de la sastrería Aramis, en el número 103 de la Rambla Catalunya de Barcelona. (Facebook / Aramis)
La entrada de la sastrería Aramis, en el número 103 de la Rambla Catalunya de Barcelona. (Facebook / Aramis)

La sastrería Aramis, fundada en diciembre de 1969 por Mario Framis De La Valette en el número 103 de la Rambla Catalunya de Barcelona, ha cerrado definitivamente sus puertas tras más de medio siglo de actividad y una estrecha relación con el rey Juan Carlos I. El encarecimiento del alquiler en una de las vías comerciales con mayor presión de precios de la ciudad, la edad avanzada del propietario, que supera los 80 años, y la ausencia de relevo generacional han precipitado el fin de uno de los establecimientos de sastrería de referencia de la capital catalana, según informa Idealista News.

El negocio arrastraba dificultades económicas desde hacía años. Aramis fue durante décadas proveedor oficial de la Casa Real española y confeccionó trajes a medida para el rey Juan Carlos I. Entre su clientela habitual figuraban miembros de la alta sociedad barcelonesa, personalidades del mundo de la política, las artes, el cine y el teatro. Sus chaquetas y sus suéteres de cachemir, pieza estrella en los meses de invierno, se convirtieron en señas de identidad de la casa.

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El interior de la sastrería Aramis, en Barcelona. (Facebook / Aramis)
El interior de la sastrería Aramis, en Barcelona. (Facebook / Aramis)

El local se ubica en una zona donde los precios del alquiler comercial han escalado de forma sostenida. Según datos de la consultora Hi Retail recogidos por Idealista News, los locales de menos de 100 metros cuadrados en Rambla Catalunya se alquilan entre 150 y 200 euros por metro cuadrado al mes, mientras que los espacios de más de 100 metros cuadrados rondan los 80-100 euros por metro cuadrado al mes. La vía se consolida como el nuevo eje prime de moda en Barcelona, con precios todavía inferiores al Paseo de Gràcia, donde el tramo más exclusivo supera los 270 euros por metro cuadrado al mes, pero en una escalada constante.

Desde la propia sastrería reconocen que la despedida está marcada por la tristeza a ambos lados del mostrador. Según Idealista News, fuentes del sector apuntan que el local será objeto de una remodelación y una posible ampliación.

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Barcelona pierde su comercio histórico

Luis Lara, consejero y experto en retail y moda, matiza el diagnóstico en un análisis publicado en LinkedIn. Para Lara, el alquiler es un factor real pero no el único determinante: “La verdadera razón es que el mercado ha cambiado de forma acelerada y Aramis no ha sabido actualizarse, quedándose sin clientes locales a lo largo de los últimos años. Porque los turistas no se compran un traje ni un par de camisas caras de marca cuando vienen a la ciudad”, señala el experto en declaraciones recogidas por Idealista News.

Lara sitúa el cierre de Aramis dentro de una secuencia de desapariciones que arrancó con el mítico neón rojo de Vinçon en el Paseo de Gràcia y que se ha extendido a otros grandes referentes del comercio barcelonés. De las grandes multimarca de moda que llegó a tener la ciudad apenas quedan ya un par. “Podemos ponernos muy románticos con los comercios históricos y emblemáticos”, advierte el experto, “pero detrás de ellos hay una realidad económica que, si no es sostenible con su base de clientes, no tienen futuro”.

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