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Muere un supuesto narcotraficante durante un tiroteo con la Policía en un operativo antidroga en Pontevedra

El herido fue trasladado al Hospital do Salnés con una herida de bala y falleció poco después de ser atendido

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Furgón de la Policía Nacional que transporta a un detenido (Adrián Irago - Europa Press)
Furgón de la Policía Nacional que transporta a un detenido (Adrián Irago - Europa Press)

Un hombre de 31 años ha muerto este martes tras un tiroteo con agentes de la Policía durante un operativo contra el narcotráfico en la comarca de O Salnés, en Pontevedra, según adelanta Diario de Pontevedra y ha confirmado Infobae. El fallecido sería un supuesto narcotraficante. Las fuentes policiales confirman también que no hay ningún agente herido tras el intercambio de disparos.

El suceso tuvo lugar sobre las 7 de la mañana en las proximidades de una vivienda situada en Cambados, capital de la comarca. Según apunta EFE, el herido fue trasladado al Hospital do Salnés con una herida de bala. Sin embargo, no llegó a tiempo y murió en el hospital poco después de ser atendido por el equipo sanitario.

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Investigación de lo sucedido

Este martes, un hombre ha fallecido tras recibir un disparo presuntamente efectuado por un agente de la Policía Nacional. El Hospital do Salnés confirmó que el hombre ingresó herido de bala sobre las 7:30 y murió poco después. El paciente falleció durante las primeras atenciones de emergencia, tras agravarse de forma crítica su estado de salud. Europa Press ha señalado que el abogado de la familia, Guillermo Presa, ha declarado que “no se produjo ningún tiroteo, sino un único disparo de la policía”.

Según su versión, “estaba desnudo en cama, la Policía reventó la puerta, se asomó para ver qué pasaba y recibió un disparo”, añadiendo que en la vivienda “no encontraron ningún arma”. La Guardia Civil ha abierto una investigación por homicidio, según la agencia. El operativo antidroga incluyó registros en Vilanova, Vilagarcía, Cambados y Ribadumia, y permanece bajo secreto de sumario, coordinado por el juzgado de instrucción número 4 de Cambados.

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Una semana después de otro tiroteo

La semana pasada, la Guardia Civil incautó más de 1.100 kilos de hachís en una operación llevada a cabo en Punta Umbría, Huelva, donde los agentes fueron atacados a tiros por un grupo de narcotraficantes. El operativo se activó tras detectar una narcolancha a unas ocho millas de la costa y desplegar un dispositivo por mar y tierra. La embarcación fue localizada en la ría, donde varias personas intentaban cargar la droga en una furgoneta. En ese momento, los implicados abrieron fuego con armas largas contra los agentes, quienes respondieron a los disparos.

No hubo heridos, aunque los narcotraficantes escaparon a pie y solo uno fue detenido; el resto sigue siendo buscado. En la intervención se incautaron 56 fardos de hachís, una pistola y diversos casquillos, que están siendo analizados. El dispositivo de cierre incluyó varias unidades especializadas de la Guardia Civil y la colaboración de otros cuerpos policiales. El Ministerio del Interior ha resaltado la relevancia de esta operación, que pone de manifiesto el aumento de la violencia y el riesgo creciente al que se enfrentan los agentes en la lucha contra el narcotráfico en el sur del país.

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