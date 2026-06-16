Junts obliga a los aliados de Sánchez a posicionarse sobre si el presidente debe convocar elecciones anticipadas

La portavoz en el Congreso de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, en una rueda de prensa, a 6 de noviembre de 2025. (EFE/ Fernando Villar)

Junts per Catalunya tensa todavía más la cuerda de la legislatura y obligará a todos los grupos en el Congreso a posicionarse sobre si Pedro Sánchez debe convocar elecciones anticipadas. La maniobra del partido de Carles Puigdemont se ha basado en una enmienda presentada este martes en una moción del PP, que denuncia la “anomalía” en el Gobierno ante el persistente bloqueo político y por los casos de corrupción que afectan al ala socialista del Ejecutivo.

Traducido a la práctica, el partido de Carles Puigdemont ha activado una especie de moción de confianza que no necesitaría ser invocada por el líder del Ejecutivo. Los partidos debatirán la enmienda este miércoles y previsiblemente votarán este jueves. Las miradas están puestas en el voto del PNV, que desde hace unas semanas denuncia que la legislatura está “agotada”. Por el momento, la formación de Aitor Esteban evita pronunciarse sobre el sentido del voto.

PUBLICIDAD

El PP ha aplaudido este movimiento, añadiendo que su grupo ha presentado otra enmienda con el mismo objetivo. “En cualquier caso, si Pedro Sánchez pierde esta votación, va a tener que convocar elecciones generales porque la Cámara se lo está pidiendo”, ha señalado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. Cabe recordar que Sánchez no estaría obligado a acatar el resultado de la votación, del mismo modo que ocurriría en una moción de confianza al uso.

Noticia en ampliación