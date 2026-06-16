Espana agencias

Piden 22 años de cárcel al hombre con discapacidad que mató a un turista chileno en Madrid

Guardar
Google icon

Madrid, 16 jun (EFE).- La Fiscalía ha solicitado este martes 22 años de prisión para Daniel Ávila B., un hombre con discapacidad que se ha sentado en el banquillo acusado de asesinar de una puñalada en un bar de Madrid en 2023 a Sebastián Francisco B.L., un ciudadano chileno de 35 años que se encontraba de paso en España.

El procesado, español de 47 años que padece una discapacidad física del 43 %, se encontraba el 23 de diciembre de 2023 en un establecimiento situado en la calle de Juan de la Mata número 13, en el distrito madrileño de Latina, en el que le acompañaban dos amigos, según ha relatado la fiscal en la Audiencia Provincial de Madrid.

PUBLICIDAD

En ese bar también estaba Sebastián Francisco B.L. en estado de embriaguez, por lo que el acusado le pidió que se alejara y, al no hacerlo, sacó una navaja de forma "sorpresiva" y se la clavó en el lado izquierdo del cuello, causándole una hemorragia "masiva" por la que sufrió un infarto y una parada cardiorrespiratoria.

La víctima, un ciudadano chileno de 35 años y que se encontraba en España de paso, murió dos días después en el Hospital Clínico San Carlos a consecuencia de las heridas.

PUBLICIDAD

Para la fiscal, estos hechos son constitutivos de un delito de asesinato con alevosía sin circunstancias atenuantes que modifiquen la responsabilidad penal del acusado, por lo que procede imponerle una pena de 22 años de prisión y que indemnice a los familiares de la víctima con 300.000 euros.

Por su parte, la letrada que defiende a Daniel ha exonerado su responsabilidad, explicando que la víctima se dedicó a "acosar sexualmente" a una amiga de la que el acusado estaba enamorado, y que tiene un 67 % de discapacidad psíquica, y además le gritaba groserías, por lo que generó una situación "tensa e incomoda".

La abogada de la defensa ha señalado que el acusado llevaba la navaja como "arma coactiva" ya que a menudo era víctima de burlas y agresiones por su discapacidad y padecía un trastorno ansioso-depresivo que, sumado a la situación, le causó un estado de "despersonalización" en el que perdió la consciencia de sus actos.

Asimismo ha referido al jurado popular que en las próximas sesiones escucharán a los peritos de la defensa, que han comprobado, tras 30 meses de seguimiento del acusado, que no era una persona "normal" ya que padece un trastorno explosivo intermitente.

Para la defensa, la puñalada se debió a un "movimiento impulsivo" y alega hasta cuatro eximentes completas de la responsabilidad penal: de trastorno psíquico; alteración grave de la conciencia; legítima defensa, dada la "amenaza inminente" que representaba Sebastián Francisco; y la de miedo insuperable, que le causó ese "cortocircuito mental".

Además, añade dos posibles atenuantes: la de confesión, puesto que "pudiendo huir" permaneció en el lugar y colaboró con la Policía; y la de reparación del daño porque ha ido pagando las indemnizaciones mensualmente de acuerdo a sus capacidades monetarias.

Durante la sesión de este miércoles comparecerán testigos presenciales de los hechos y uno de los peritos psicológicos contratados por la defensa. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenados los menores que agredieron a una educadora social en 2025 y la dejaron inconsciente

Condenados los menores que agredieron a una educadora social en 2025 y la dejaron inconsciente

Darren Bazeley, primer entrenador de la historia que dirige en todos los torneos FIFA

Infobae

Glòria Estopà, nueva ayudante de Carlos Cantero en el banquillo del Casademont Zaragoza

Infobae

El Sporting confirma el fichaje de Jorge Sáenz, segundo refuerzo del proyecto Larcamón

Infobae

El Espanyol se medirá al Pau francés el 21 de julio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junts obliga a los aliados de Sánchez a posicionarse sobre si el presidente debe convocar elecciones anticipadas

Junts obliga a los aliados de Sánchez a posicionarse sobre si el presidente debe convocar elecciones anticipadas

Muere un supuesto narcotraficante durante un tiroteo con la Policía en un operativo antidroga en Pontevedra

El juez Calama rechaza aplazar la declaración de Zapatero sobre el origen de sus joyas: pedía posponerla para reunir más documentación

Un juez absuelve a dos grafiteros que pintaron cinco vagones del metro de Barcelona porque su delito no puede castigarse con prisión

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife reabre la demanda de división de herencia bloqueada por la imposibilidad de localizar a un heredero en Bélgica

ECONOMÍA

La histórica sastrería de Barcelona que vistió a Juan Carlos I cierra por la subida del precio del alquiler

La histórica sastrería de Barcelona que vistió a Juan Carlos I cierra por la subida del precio del alquiler

El castillo medieval francés que se vende por 1,5 millones de euros: 20 estancias y una capilla del siglo XVI con vidrieras históricas

Cómo te afectará la reforma de los derechos de pasajeros de la UE: la maleta de cabina depende de la tarifa y reembolsos de hasta el 400% por rutas alternativas

La CNMC investiga a los seis principales bancos por posibles prácticas anticompetitivas en las hipotecas a tipo fijo

El ‘escudo renovable’ protege a los españoles de la crisis energética por la guerra: cada hogar ahorra casi un 20% al mes en la factura eléctrica

DEPORTES

Pedir perdón tras un gol al país de su familia, un gesto de respeto que ha llegado a los mundiales para quedarse: “Es la nación que lo acogió”

Pedir perdón tras un gol al país de su familia, un gesto de respeto que ha llegado a los mundiales para quedarse: “Es la nación que lo acogió”

De Lamine Yamal a Cucurella, los jugadores de España llaman a la calma tras el empate ante Cabo Verde: “Nadie dijo que sería fácil”

Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante partido con varios giros de guion: vídeo del resumen y los goles

Los goles y mejores jugadas del Irán-Nueva Zelanda del Mundial 2026, en vídeo: doblete de Elijah Just y reacción persa que rescata un punto

España evidencia su dependencia a Lamine Yamal y Nico Williams en su debut ante Cabo Verde en el Mundial 2026