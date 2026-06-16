Espana agencias

Cárdenas: He crecido viendo a estos jugadores y ahora es guay jugar contra ellos

Guardar
Google icon

València, 16 jun (EFE).- El base granadino del Valencia Basket Álvaro Cárdenas admitió que para él es una ilusión extra enfrentarse en las eliminatorias por el título de la Liga Endesa a jugadores a los que veía por televisión, como le pasará con el base argentino Nico Laprovittola en la final contra el Barcelona.

"Todos estos bases he crecido viéndolos jugar y está guay poder jugar contra ellos ahora. Nico esta recuperando su mejor nivel, contra el Tenerife ha jugado muy bien y tenemos que tratar de imponer nuestra defensa. Alguna meterán porque son muy buenos pero hemos de intentar que no tiren cómodos", explicó en una rueda de prensa.

PUBLICIDAD

Además, también se mostró encantado de jugar al lado del dominicano Jean Montero. "Es un espectáculo verlo jugar, no solo la anotación sino por el control del partido que tiene. También es muy buen pasador y en defensa es muy inteligente. Cada vez que está en pista el equipo va para arriba. Para mí es una muy buena experiencia estar con un jugador como él y poder aprender", destacó.

Cárdenas culminó el pasado verano su formación en la liga universitaria estadounidense y esta campaña había jugado cedido en el Peristeri antes de incorporarse al Valencia cuando apenas quedan unas jornadas para el final de la fase regular, pese a lo que ha tenido un notable protagonismo en las primeras eliminatorias, en parte por las ausencias de Josep Puerto y Xabi López-Arostegui.

PUBLICIDAD

"Siento bastante ilusión nadie me habría dicho que iba a estar en junio jugando la final de la ACB, a ver si podemos ganarla", señaló el andaluz.

"Me he visto todos los partidos del Valencia Basket este año con la idea de adaptarme para el próximo año. Luego se han dado circunstancias con Josep y Xabi que han abierto un hueco para mí. Mi estilo y el que quiere jugar Pedro (Martínez) van muy de la mano. Me gusta ser agresivo en defensa, apretar y correr y eso es lo que hace el Valencia, así que es una buena combinación", añadió.

El base admitió que le han señalado muchas faltas en estos partidos. "No sé si porque soy nuevo o porque se pita más que en Grecia y en la competición europea que hemos jugado. Hay alguna mano que no tengo que meter, pero soy un poco ansioso y tengo que ser un poco mas inteligente porque estoy cometiendo el mismo error todos los partidos", lamentó.

El director de juego cree que la experiencia de la final perdida la pasada campaña, la continuidad de la plantilla y el paso por la Final a Cuatro de la Euroliga les puede ayudar a conquistar el título si son fieles a su estilo.

"Si salimos con energía en defensa e imponemos nuestro ritmo es difícil seguirnos. El Bilbao y el Joventut no estaban tan acostumbrados a jugar cada 48 horas pero el Barcelona sí que lo está, así que no será nada fácil. La clave será ser fieles a nuestro estilo", destacó Cárdenas, que cree que contar con el factor pista les debe ayudar. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Carlos Sainz : "Desde que la vi diseñada, la Monumental ya me impresionó mucho"

Infobae

Mariam Coulibaly, MVP de la Liga Femenina Endesa, deja el Spar Girona

Infobae

Sainz: A la Selección le digo que ánimo, un partido no dictamina el resultado del Mundial

Infobae

El alemán Dino Toppmöller será el nuevo entrenador del Lens

Infobae

La Liga Asobal firma récords de asistencia en la temporada 2025/2026

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junts obliga a los aliados de Sánchez a posicionarse sobre si el presidente debe convocar elecciones anticipadas

Junts obliga a los aliados de Sánchez a posicionarse sobre si el presidente debe convocar elecciones anticipadas

Muere un supuesto narcotraficante durante un tiroteo con la Policía en un operativo antidroga en Pontevedra

El juez Calama rechaza aplazar la declaración de Zapatero sobre el origen de sus joyas: pedía posponerla para reunir más documentación

Un juez absuelve a dos grafiteros que pintaron cinco vagones del metro de Barcelona porque su delito no puede castigarse con prisión

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife reabre la demanda de división de herencia bloqueada por la imposibilidad de localizar a un heredero en Bélgica

ECONOMÍA

Las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE caen un 17% en una década, pero aún están lejos del objetivo para 2030

Las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE caen un 17% en una década, pero aún están lejos del objetivo para 2030

El absentismo laboral llega a “extremos insostenibles”, según la patronal: las bajas cuestan 33.000 millones al año a Seguridad Social y empresas

La histórica sastrería de Barcelona que vistió a Juan Carlos I cierra por la subida del precio del alquiler

El castillo medieval francés que se vende por 1,5 millones de euros: 20 estancias y una capilla del siglo XVI con vidrieras históricas

Cómo te afectará la reforma de los derechos de pasajeros de la UE: la maleta de cabina depende de la tarifa y reembolsos de hasta el 400% por rutas alternativas

DEPORTES

Jürgen Klopp, Scaloni y Henry salen en defensa de España tras el empate contra Cabo Verde: “El fútbol no funciona así”

Jürgen Klopp, Scaloni y Henry salen en defensa de España tras el empate contra Cabo Verde: “El fútbol no funciona así”

El portero Vozinha ya supera a Tim Payne en seguidores en Instagram y se convierte en sensación del Mundial al pasar de 50.000 a 6,7 millones

Pedir perdón tras un gol al país de su familia, un gesto de respeto que ha llegado a los mundiales para quedarse: “Es la nación que lo acogió”

De Lamine Yamal a Cucurella, los jugadores de España llaman a la calma tras el empate ante Cabo Verde: “Nadie dijo que sería fácil”

Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante partido con varios giros de guion: vídeo del resumen y los goles