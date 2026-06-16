Cárdenas: He crecido viendo a estos jugadores y ahora es guay jugar contra ellos

València, 16 jun (EFE).- El base granadino del Valencia Basket Álvaro Cárdenas admitió que para él es una ilusión extra enfrentarse en las eliminatorias por el título de la Liga Endesa a jugadores a los que veía por televisión, como le pasará con el base argentino Nico Laprovittola en la final contra el Barcelona.

"Todos estos bases he crecido viéndolos jugar y está guay poder jugar contra ellos ahora. Nico esta recuperando su mejor nivel, contra el Tenerife ha jugado muy bien y tenemos que tratar de imponer nuestra defensa. Alguna meterán porque son muy buenos pero hemos de intentar que no tiren cómodos", explicó en una rueda de prensa.

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Además, también se mostró encantado de jugar al lado del dominicano Jean Montero. "Es un espectáculo verlo jugar, no solo la anotación sino por el control del partido que tiene. También es muy buen pasador y en defensa es muy inteligente. Cada vez que está en pista el equipo va para arriba. Para mí es una muy buena experiencia estar con un jugador como él y poder aprender", destacó.

Cárdenas culminó el pasado verano su formación en la liga universitaria estadounidense y esta campaña había jugado cedido en el Peristeri antes de incorporarse al Valencia cuando apenas quedan unas jornadas para el final de la fase regular, pese a lo que ha tenido un notable protagonismo en las primeras eliminatorias, en parte por las ausencias de Josep Puerto y Xabi López-Arostegui.

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"Siento bastante ilusión nadie me habría dicho que iba a estar en junio jugando la final de la ACB, a ver si podemos ganarla", señaló el andaluz.

"Me he visto todos los partidos del Valencia Basket este año con la idea de adaptarme para el próximo año. Luego se han dado circunstancias con Josep y Xabi que han abierto un hueco para mí. Mi estilo y el que quiere jugar Pedro (Martínez) van muy de la mano. Me gusta ser agresivo en defensa, apretar y correr y eso es lo que hace el Valencia, así que es una buena combinación", añadió.

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El base admitió que le han señalado muchas faltas en estos partidos. "No sé si porque soy nuevo o porque se pita más que en Grecia y en la competición europea que hemos jugado. Hay alguna mano que no tengo que meter, pero soy un poco ansioso y tengo que ser un poco mas inteligente porque estoy cometiendo el mismo error todos los partidos", lamentó.

El director de juego cree que la experiencia de la final perdida la pasada campaña, la continuidad de la plantilla y el paso por la Final a Cuatro de la Euroliga les puede ayudar a conquistar el título si son fieles a su estilo.

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"Si salimos con energía en defensa e imponemos nuestro ritmo es difícil seguirnos. El Bilbao y el Joventut no estaban tan acostumbrados a jugar cada 48 horas pero el Barcelona sí que lo está, así que no será nada fácil. La clave será ser fieles a nuestro estilo", destacó Cárdenas, que cree que contar con el factor pista les debe ayudar. EFE