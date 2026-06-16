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El alemán Dino Toppmöller será el nuevo entrenador del Lens

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París, 16 jun (EFE).- El alemán Dino Toppmöller será el nuevo técnico del subcampeón francés, el Lens, en sustitución del francés Pierre Sage, que el lunes fue anunciado como nuevo técnico del Crystal Palace.

Según indicó este martes la entidad del norte de Francia, Toppmöller ha sido elegido por su experiencia en la Liga de Campeones, a la que condujo al Francfort, su única experiencia como entrenador principal entre julio de 2023 y enero de 2026.

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Hijo de Klaus Toppmöller, el nuevo técnico del Lens tendrá la difícil tarea de sustituir a Sage, que ha dejado el listón muy alto con la primera Copa de Francia del club y el subcampeonato, por detrás del intocable PSG.

A sus 45 años, el primer entrenador alemán del Lens aportará su experiencia de 45 partidos europeos, en particular la Liga de Campeones, a la que se clasificó la pasada temporada tras acabar tercero.

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El resto de su carrera se ha desarrollado esencialmente a la sombra de su compatriota Julian Nagelsmann, del que fue adjunto en el Leipzig (2020-2021) y el Bayern de Múnich (2021-2023). EFE

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