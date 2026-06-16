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Mariam Coulibaly, MVP de la Liga Femenina Endesa, deja el Spar Girona

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Girona, 16 jun (EFE).- La pívot maliense Mariam Coulibaly, MVP de la última edición de la Liga Femenina Endesa, no continuará la temporada que viene en el Spar Girona, según ha informado este martes el club catalán.

Se trata de una baja sensible para el equipo de Roberto Íñiguez, ya que en su único año en Fontajau Coulibaly ha promediado 17,5 puntos, 7,5 rebotes y 22,1 créditos de valoración en las competiciones estatales.

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Además de ser la MVP de la Liga Femenina Endesa, ha sido una de las mejores jugadoras de la máxima en la Euroliga en anotación (15,8 puntos) y en valoración (17,3 créditos).

En su comunicado, el club agradece el compromiso, la entrega y la profesionalidad dentro y fuera de la pista de Coulibaly desde que llegó a Fontajau, procedente del Joventut Badalona.

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Es la séptima baja del Girona después de las de Marta Canella, Arica Carter, Laura Cornelius, Klara Holm, Juste Jocyte y Lola Pendande.

El club también ha anunciado la renovación de Íñiguez por un año más y los fichajes de las bases Juana Camilión e Iyana Martín, así como la pívot Tilbe Senyurek. EFE

asm/vmc/fc

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