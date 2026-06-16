Sainz: A la Selección le digo que ánimo, un partido no dictamina el resultado del Mundial

Madrid, 16 jun (EFE).- Carlos Sainz, piloto español de Fórmula Uno y embajador del 'Madring', el circuito semi-urbano que albergará, el segundo fin de semana de septiembre, el Gran Premio de España, declaró este martes, en el marco del acto de presentación del mismo, que a la selección española de fútbol, que el lunes empató sin goles ante la de Cabo Verde, le dice que "ánimo, que un partido no dictamina el resultado del Mundial" de fútbol.

"A la selección le digo que ánimo; un partido no dictamina el resultado del Mundial", manifestó Sainz, de 31 años, que afronta su undécima temporada -la segunda en Williams- en la categoría reina, en la que cuenta cuatro victorias y 29 podios.

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"Siempre hay nervios en un primer partido y jugamos contra un equipo motivadísimo", comentó el talentoso piloto madrileño, gran aficionado al fútbol. "Confío en que ganaremos los partidos que vienen y que nos meteremos en la pelea", añadió Sainz, durante su rueda de prensa posterior al acto de presentación del Madring, este martes en la capital de España. EFE

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