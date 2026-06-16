Carlos Sainz : "Desde que la vi diseñada, la Monumental ya me impresionó mucho"

Madrid, 16 jun (EFE).- Carlos Sainz, piloto español de Fórmula Uno y embajador del 'Madring', el circuito semi-urbano que albergará, el segundo fin de semana de septiembre, el Gran Premio de España, declaró este martes, en el marco del acto de presentación del mismo, que desde que la vio "diseñada, la 'Monumental' ya" le "impresionó mucho"

"En la primera vuelta, a la 'Monumental', que está a mitad de trazado, no llegaremos en paralelo; además, se podrán elegir varias líneas; aunque tengo la sensación que la mejor será la de abajo. Pero desde que la vi diseñada, la 'Monumental' me impresionó mucho", declaró Sainz, de 31 años, que afronta su undécima temporada -la segunda en Williams- en la categoría reina, en la que cuenta cuatro victorias y 29 podios.

PUBLICIDAD

Sainz que fue la gran estrella de un acto que tuvo lugar tan sólo dos días después de la disputa del Gran Premio de Barcelona-Cataluña, en Montmeló, sede, durante las pasadas 35 temporadas del de España, que hasta 2035 se volverá a disputar en Madrid; donde con anterioridad, entre 1968 y 1981, se disputó nueve veces en el circuito del Jarama.

"En este circuito creo que se va a poder adelantar en la curva 1 y en la ;4 y luego creo que habrá uno o dos puntos más, de 'joker' (comodín), uno de ellos justo después de la Monumental", comentó el talentoso piloto madrileño, que durante el acto admitió que le "encantaría" poder capturar el trofeo al ganador, que tiene forma de la más icónica de las 22 curvas del 'Madring' -de unos 500 metros y una inclinación del 24 por ciento- y que está feliz, no sólo por "el eventazo" que albergará su ciudad natal, sino porque, además, durante el Gran Premio podrá "dormir todos los días en" su "casa".

PUBLICIDAD

Preguntado por Efe durante su rueda de prensa si no cree que será complicado subir al podio este año, pero si espera hacerlo -o incluso ganar- más adelante, Carlos apuntó que el Gran Premio "va a estar muchos años en el calendario; y si no pudiera ser este año, habrá más posibilidades".

"Con el Williams este año va a ser difícil pensar en podios, pero casi lo logro en Mónaco y nunca se sabe; pero será complicado este primera vez", respondió a Efe el español de la escudería de Grove. "Aún nos queda mucho trabajo por hacer", precisó.

PUBLICIDAD

Sainz, que anunció que las entradas saldrán a la venta "el 18 de junio", no quiso situar en un ránking de circuitos favoritos al de la capital de España.

"Hasta que no ruede aquí con un Fórmula Uno no podré decir en qué puesto lo situaría", opinó Sainz este martes en el Madring. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)