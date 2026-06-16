Los jueces, dispuestos al cambio a tribunales de instancia aunque sea un camino "tortuoso"

Zaragoza, 16 jun (EFE).- Los presidentes de 16 tribunales superiores de Justicia están reunidos desde este martes en Zaragoza en unas jornadas en las que analizarán la instauración de los tribunales de instancia, un proceso que está resultando "tortuoso", pero que encuentra la "predisposición positiva" de todos los agentes involucrados.

Así lo ha afirmado a los medios de comunicación el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Juan José Carbonero, momentos antes de la inauguración de estas XXI jornadas de presidentes de tribunales de Justicia.

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Como ha relatado, se trata de un cambio "secular" con el que se ha pasado de funcionar de acuerdo con el modelo de las unidades judiciales, en vigor durante más de cien años, "a algo completamente nuevo", cuya implantación se justifica "por su mayor eficiencia", algo que, ha puntualizado, es "lo que hay que testar".

En ese sentido, el presidente del TSJA ha indicado que "igual hay fechas mejores" que el 31 de diciembre "para que una reforma tan importante y trascendental como esta entre en vigor".

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Más allá de las jornadas, Carbonero ha abordado las críticas vertidas en los últimos tiempos a jueces en España en diferentes procesos y ha observado que es "bueno" que exista la crítica en las resoluciones judiciales.

No obstante, cree que eso es "una cosa bien distinta" al "ruido permanente" en el que tienen que trabajar jueces y magistrados.

Sobre este asunto también ha hecho hincapié durante la inauguración de las jornadas la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Gema Espinosa, quien ha afirmado que la discrepancia con las resoluciones judiciales forma parte de una sociedad democrática madura.

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Sin embargo, ha matizado que cuando esa discrepancia se transforma para desacreditar, "se está traspasando una línea que ninguna democracia sólida debería permitirse".

En ese sentido, ha subrayado que "sin respeto a la independencia judicial, no hay verdadera separación de poderes" y que esta independencia "no es un privilegio de los jueces" sino, "sobre todo, una garantía de los ciudadanos".

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Las jornadas continuarán en Zaragoza hasta el jueves, cuando se celebrará su clausura con un acto presidido por la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló. EFE

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