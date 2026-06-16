La patronal asegura que el alto absentismo amenaza la prestación de servicios esenciales

Madrid, 16 jun (EFE).- El presidente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), Juan Roca, ha destacado que la elevada incidencia de las bajas laborales genera un problema no solo de competitividad para las empresas, sino también de calidad del servicio que reciben los clientes, una situación que amenaza en particular la prestación de servicios esenciales.

Durante la jornada "Todos Contamos. Absentismo x IT: un problema de país", organizada por la patronal CEOE, el presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), José Manuel Baltar, ha incidido en que para su sector suspender una asistencia por falta de trabajadores significa "un gravísimo problema".

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Ha puesto como ejemplo a los pacientes oncológicos, cuyo tratamiento no puede retrasarse y cuya cancelación genera un impacto que, según Baltar, "no afecta solo al paciente sino también a su familia y a su entorno laboral".

A su juicio, la solución pasa por un enfoque compartido de todas las administraciones, empresas, profesionales y agentes sociales, aunque a lo largo de la jornada desde diferentes patronales se ha apuntado también a revisar los complementos de incapacidad temporal que pagan las empresas, a una mejor gestión de las mutuas en procesos de corta duración y a la exigencia de que las administraciones públicas incorporen el absentismo en los pliegos de contratación.

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En el ámbito de la formación, el secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Santiago García, ha subrayado la importancia de formar trabajadores más polivalentes capaces de cubrir distintos puestos, así como de establecer acuerdos con universidades y entidades formativas que permitan disponer de bolsas de candidatos para cubrir bajas con la mayor agilidad posible. EFE