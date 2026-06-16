Junts quiere forzar una votación este jueves en el Congreso para instar a Sánchez a convocar elecciones

El grupo parlamentario de Junts quiere forzar una votación en el Pleno del Congreso de esta semana para exigir al presidente Pedro Sánchez la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales.
Así lo ha incluido en una enmienda que ha registrado este martes como añadido a la moción que el PP someteré a votación este jueves sobre la debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición.
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Para que se vote la propuesta de Junts, el PP debe aceptar que se incluya en su moción, y se añadiría a los otros puntos que ha planteado el Grupo Popular.
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