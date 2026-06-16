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Glòria Estopà, nueva ayudante de Carlos Cantero en el banquillo del Casademont Zaragoza

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Zaragoza, 16 jun (EFE).- El Casademont Zaragoza ha incorporado a Glòria Estopà al 'staff' técnico del equipo de manera que, junto con Marie-Pierre Uriarte, será ayudante del entrenador, Carlos Cantero, durante la temporada 2026-2027, según informó este martes el club.

Según recordó el club en una nota de prensa, Estopà posee una trayectoria en el baloncesto femenino nacional, con experiencia en diferentes categorías y competiciones del baloncesto español.

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La entrenadora catalana ha desarrollado gran parte de su carrera en el trabajo de formación y desarrollo de jugadoras, pasando por clubes como Femení Sant Adrià, Barça CBS y Valencia Basket.

Su recorrido también incluye experiencia en Liga Femenina, donde llegó a dirigir al primer equipo de Sant Adrià, además de su etapa más reciente en la escuadra valenciana, donde ha ejercido como entrenadora ayudante del primer equipo y responsable del conjunto que estaba vinculado en Liga Femenina Challenge, el Club Nou Basquet Paterna.

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Asimismo, ha formado parte de diferentes proyectos de la FEB, participando en selecciones de formación y consiguiendo recientemente el oro en el Eurobasket U20F como entrenadora asistente de la selección española. EFE

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