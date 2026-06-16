Darren Bazeley, primer entrenador de la historia que dirige en todos los torneos FIFA

Redacción deportes, 16 jun (EFE).- Darren Bazeley, seleccionador de Nueva Zelanda, se convirtió en el encuentro ante Irán, disputado en Los Ángeles, en el único entrenador que ha dirigido un equipo nacional en todas las competiciones de la FIFA.

Bazeley, nacido el 5 de octubre de 1972 en Northampton (Reino Unido), llegó al país oceánico al acabar su carrera como futbolista en el New Zealand Knights y el Waitakere United, con el que ganó la liga local y la Liga de Campeones de la OFC.

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Comenzó su carrera como entrenador en la cantera de este mismo equipo en 2008 y tras ser asistente de la primera plantilla en 2009 entró en el organigrama de la Federación como ayudante técnico en la selección sub-17, equipo del que se hizo cargo en 2012.

En 2013 se estrenó en un torneo de la FIFA, el Mundial sub-17 de Emiratos Árabes, en el que el cuadro kiwi fue cuarto del grupo B con tres derrotas ante Uruguay, Italia y Costa de Marfil, cero goles a favor y once en contra.

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Aparte de ser también miembro del cuerpo técnico de los All Whites absolutos, fue nombrado después entrenador de la selección sub-20, a la que dirigió en los Mundiales de Nueva Zelanda 2015, Corea del Sur 2017 y Argentina 2023.

En el primero de ellos, un empate ante Ucrania (0-0) y una victoria ante Birmania (5-1) permitieron al cuadro neozelandés ser tercero y pasar a octavos, en los que cayó ante Portugal (2-1); dos años después fue segunda al igualar con Vietnam (0-0) y ganar a Honduras (3-1) y en octavos fue goleado por Estados Unidos (6-0); y en Argentina también fue tercero al vencer a Guatemala (1-0) e igualar con Uzbekistán (2-2) y de nuevo el cuadro de las barras y estrellas le frenó en la primera ronda eliminatoria (4-0).

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Amplió su bagaje en grandes competiciones en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde no pudo superar la fase de grupos al ser tercera del grupo A pese a ganar su primer encuentro a Guinea (2-1), ya que cayó en los dos siguientes ante Estados Unidos (4-1) y Francia (3-0).

Ahora Bazeley está completando el círculo en este Mundial absoluto 2026, donde ha comenzado con una igualada a dos tantos ante Irán y buscará el pase ante Egipto y Bélgica. EFE

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