Espana agencias

El Joventut aguarda con optimismo la decisión de Ricky Rubio sobre su futuro

Guardar
Google icon

Badalona (Barcelona), 15 jun (EFE).- Tras caer en las semifinales de la Liga Endesa frente al Valencia Basket y terminar la temporada, el Joventut Badalona centra sus esfuerzos en la confección de la plantilla para la próxima campaña, con la eventual continuidad de Ricky Rubio como una de las principales cuestiones a resolver.

El entrenador, Dani Miret, admitió tener "sensaciones optimistas" acerca de la extensión contractual del base del Masnou, si bien quiso aclarar que no contaba con "ninguna información" al respecto.

PUBLICIDAD

"Hasta ahora, he pedido a todo el equipo que estuviera centrado en el presente, porque creo que cuando tienes muchas cosas en la cabeza es difícil hacer una bien. No he hablado todavía de temas que a mi mismo me podían estar sacando energía. A partir de mañana, empezaremos planear todas las partes qué opciones de continuidad tenemos en el grupo y qué reconstruir", expuso.

Rubio, por su parte, se emplazó a "dejar pasar unos días para hacer balance" de su temporada de regreso a la Penya, 16 años después de salir rumbo a la NBA haciendo escala en el Barça. "Hay muchas variantes que hay que poner sobre la mesa, está la familia. Lo hablaremos tranquilamente cuando las emociones bajen", reflexionó.

PUBLICIDAD

Con todo, el base, camino a los 36 años, aseguró que ha sido "un año muy bonito" que ha superado sus propias expectativas: "Después de seis partidos en dos semanas (en las eliminatorias de la Liga Endesa) estoy casi sin gasolina, pero contento. Ni yo esperaba estar a este nivel tras un año sin casi tocar una pelota".

Pese a ese año sabático por razones personales, Rubio se ha erigido en uno de los líderes del Joventut dentro y fuera de la pista, así como en uno de los jugadores más determinantes de la Liga Endesa. Ha sido el quinto máximo asistente (5,1) y el noveno en anotación (13,8) del curso.

En los seis partidos de las eliminatorias por el título promedió 16 puntos, 4 rebotes y 4,3 asistencias, con picos de rendimiento aun más altos, como en el tercer encuentro de los cuartos de final contra el Kosner Baskonia (23 puntos) y el primero de las semifinales ante el Valencia Basket (22 y 11 asistencias).

Fue el broche individual a un curso notable en el plano colectivo. Pese a las lesiones, siendo la baja del pívot Ante Tomic en el tramo final la más destacada, el Joventut acarició el pase a la Final a Cuatro de la Liga de Campeones (BCL), se clasificó para la Copa del Rey, terminó sexto en la fase regular de la Liga Endesa y alcanzó las semifinales.

Un reencuentro, el de Rubio con el club de su vida, que tanto la entidad verdinegra como la inmensa mayoría de sus aficionados confían en ampliar más allá del 30 de junio, cuando vence el actual contrato.

EFE

xsf/gmh/ism

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Audiencia de Valencia condena a 8 años y medio de cárcel al futbolista Rafa Mir por agresión sexual a una joven

La Audiencia de Valencia condena a 8 años y medio de cárcel al futbolista Rafa Mir por agresión sexual a una joven

El Parlamento cántabro pide que el monumento a Carrero homenajee a víctimas del terrorismo

Infobae

Díaz pide a las empresas reforzar la protección de los trabajadores ante el calor extremo

Infobae

Un nuevo libro de la Premio Princesa de Asturias la poeta rumana Ana Blandiana

Infobae

La Audiencia Nacional condena a cárcel a 11 miembros de los Dominican Don't Play por pertenencia a organización criminal

La Audiencia Nacional condena a cárcel a 11 miembros de los Dominican Don't Play por pertenencia a organización criminal
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO identifica a Pedro Sánchez tras las siglas “P.S.” en las agendas de Leire Díez por una anotación sobre la defensa de su hermano David Sánchez

La UCO identifica a Pedro Sánchez tras las siglas “P.S.” en las agendas de Leire Díez por una anotación sobre la defensa de su hermano David Sánchez

Santos Cerdán dio vía libre a Leire Díez en los seis viajes que pagó el PSOE para actuar sobre las causas que afectaban al partido

El juez Pedraz propone juzgar al socio de Aldama y a un capitán de la Guardia Civil por un fraude de 148 millones en el IVA de los hidrocarburos

El PSOE contempla denunciar a Cerdán y Leire Díez y mantiene su defensa de la gerente Ana María Fuentes

Zapatero pide a la Audiencia Nacional aplazar su comparecencia sobre las joyas de su despacho y declarar solo por el rescate de Plus Ultra

ECONOMÍA

En juego la ley que limita el alquiler temporal en Cataluña: el TC dirá si vulnera derechos fundamentales y excede competencias autonómicas

En juego la ley que limita el alquiler temporal en Cataluña: el TC dirá si vulnera derechos fundamentales y excede competencias autonómicas

Los agricultores piden bloquear la entrada masiva de miles de toneladas de ‘aceite fantasma’ tunecino: “Está desplomando los precios”

El alquiler empuja a más de la mitad de los madrileños a cambiar de vida: mudanzas, pisos compartidos y fuga a las afueras

Madrid amplía las pruebas para obtener la licencia de conductor VTC: 3.650 nuevas plazas en 10 convocatorias

Renfe critica que la Comunidad de Madrid exija empadronamiento para el abono transporte: “La medida genera desigualdades y segregación”

DEPORTES

Luis de la Fuente da la sorpresa con la alineación de España para su debut en el Mundial 2026: Unai Simón en portería y Gavi de titular

Luis de la Fuente da la sorpresa con la alineación de España para su debut en el Mundial 2026: Unai Simón en portería y Gavi de titular

El Ejército de Tierra anima a Ilia Topuria tras su derrota en la Casa Blanca: “En los momentos difíciles es cuando se mide el valor”

Los debuts de la Selección española en los Mundiales: de la derrota ante Países Bajos por 5-1 a la goleada de La Roja ante Costa Rica por 7-0

Quiénes son los capitanes de la selección española en el Mundial 2026

Justin Gaethje se ríe de Ilia Topuria tras su victoria en la Casa Blanca: “Es un chico tan bonito...”