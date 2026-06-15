El Joventut aguarda con optimismo la decisión de Ricky Rubio sobre su futuro

Badalona (Barcelona), 15 jun (EFE).- Tras caer en las semifinales de la Liga Endesa frente al Valencia Basket y terminar la temporada, el Joventut Badalona centra sus esfuerzos en la confección de la plantilla para la próxima campaña, con la eventual continuidad de Ricky Rubio como una de las principales cuestiones a resolver.

El entrenador, Dani Miret, admitió tener "sensaciones optimistas" acerca de la extensión contractual del base del Masnou, si bien quiso aclarar que no contaba con "ninguna información" al respecto.

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"Hasta ahora, he pedido a todo el equipo que estuviera centrado en el presente, porque creo que cuando tienes muchas cosas en la cabeza es difícil hacer una bien. No he hablado todavía de temas que a mi mismo me podían estar sacando energía. A partir de mañana, empezaremos planear todas las partes qué opciones de continuidad tenemos en el grupo y qué reconstruir", expuso.

Rubio, por su parte, se emplazó a "dejar pasar unos días para hacer balance" de su temporada de regreso a la Penya, 16 años después de salir rumbo a la NBA haciendo escala en el Barça. "Hay muchas variantes que hay que poner sobre la mesa, está la familia. Lo hablaremos tranquilamente cuando las emociones bajen", reflexionó.

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Con todo, el base, camino a los 36 años, aseguró que ha sido "un año muy bonito" que ha superado sus propias expectativas: "Después de seis partidos en dos semanas (en las eliminatorias de la Liga Endesa) estoy casi sin gasolina, pero contento. Ni yo esperaba estar a este nivel tras un año sin casi tocar una pelota".

Pese a ese año sabático por razones personales, Rubio se ha erigido en uno de los líderes del Joventut dentro y fuera de la pista, así como en uno de los jugadores más determinantes de la Liga Endesa. Ha sido el quinto máximo asistente (5,1) y el noveno en anotación (13,8) del curso.

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En los seis partidos de las eliminatorias por el título promedió 16 puntos, 4 rebotes y 4,3 asistencias, con picos de rendimiento aun más altos, como en el tercer encuentro de los cuartos de final contra el Kosner Baskonia (23 puntos) y el primero de las semifinales ante el Valencia Basket (22 y 11 asistencias).

Fue el broche individual a un curso notable en el plano colectivo. Pese a las lesiones, siendo la baja del pívot Ante Tomic en el tramo final la más destacada, el Joventut acarició el pase a la Final a Cuatro de la Liga de Campeones (BCL), se clasificó para la Copa del Rey, terminó sexto en la fase regular de la Liga Endesa y alcanzó las semifinales.

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Un reencuentro, el de Rubio con el club de su vida, que tanto la entidad verdinegra como la inmensa mayoría de sus aficionados confían en ampliar más allá del 30 de junio, cuando vence el actual contrato.

EFE

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