Elma Saiz avanza que la 'hucha de la pensiones' sumará 5.298 millones de euros en 2026

Madrid, 15 jun (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha avanzado que el fondo de reserva de la Seguridad Social, la denominada 'hucha de las pensiones', sumará 5.298 millones de euros este ejercicio procedentes del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), un 20 % más que en 2025.

Asimismo, la ministra ha adelantado que la cuota de solidaridad ingresará 567 millones en 2026, un 42 % más que el año pasado, de acuerdo con las cifras ofrecidas durante su comparecencia este lunes en el Congreso en la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo.

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La reforma de las pensiones de 2023 estableció estos dos mecanismos de cotización adicional de carácter temporal para reforzar la financiación del sistema de las pensiones con vista al pico de gasto que se alcanzará en 2050 como consecuencia de la jubilación de la generación del 'baby boom'.

De acuerdo con el último dato disponible, el fondo de reserva alcanzó a 31 de marzo de este año 15.267 millones, su máximo desde hace diez años, que supone 13.114 millones más de los que había en 2019.

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Saiz ha repasado todas las medidas que ha ido adoptando el Gobierno para cumplir con las recomendaciones del pacto de Toledo de 2020 para garantizar la financiación del sistema, la suficiencia de las pensiones y la respuesta a colectivos concretos.

En este sentido, ha destacado que las reformas introducidas en el sistema han permitido subir la edad efectiva de jubilación a los 65,5 años, un año más que en 2019.

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Los trabajadores que deciden demorar su jubilación más allá de la edad ordinaria han pasado de suponer el 4,8 % en 2021 al 10,9 % en 2025, en tanto que en lo que va de año suponen ya el 12 % de todas las altas al sistema.

Además, las jubilaciones anticipadas han pasado de superar el 43 % en 2018 a suponer en torno al 30 % en la actualidad, en un contexto en el que no solo anticipan menos personas, sino que se adelanta menos meses, con una caída del 60 % entre los que anticipan el retiro más de un año.

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Sobre suficiencia ha destacado que la pensión media de jubilación ha subido un 27,7 % desde 2020, un incremento que llega al 33,7 % en el caso de la pensión mínima con cónyuge a cargo. EFE