Luis de la Fuente da la sorpresa con la alineación de España para su debut en el Mundial 2026: Unai Simón en portería y Gavi de titular

El jugador de la Selección española Gavi (Reuters/Brett Davis)

El debut de España en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde representa el inicio de un nuevo desafío para el equipo dirigido por Luis de la Fuente. La selección presenta un once inicial que pone de manifiesto tanto la profundidad de la plantilla como las decisiones estratégicas adoptadas tras una intensa preparación. El lunes 15 de junio, España salta al campo con el objetivo de avanzar hacia la conquista de una segunda estrella mundialista, una meta que la expedición no oculta y que ha sido expresada en repetidas ocasiones por el cuerpo técnico y los jugadores.

La alineación elegida para el estreno destaca por la ausencia en el equipo titular de Lamine Yamal y Nico Williams, dos de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol español. Ambos llegaron a la concentración arrastrando problemas musculares y, aunque han completado los últimos entrenamientos con normalidad, Luis de la Fuente y su equipo médico han decidido reservarlos, priorizando la integridad física de los futbolistas y el largo recorrido que implica el torneo. “La idea es no correr ningún riesgo porque el foco está puesto a largo plazo”, han señalado fuentes del cuerpo técnico recogidas por la prensa deportiva.

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En su lugar, el seleccionador ha apostado por Ferran Torres y Alex Baena para ocupar las posiciones de extremos. Esta decisión responde tanto a las circunstancias físicas de Yamal y Williams como a la necesidad de mantener la intensidad y el ritmo de juego por las bandas. El propio seleccionador ha destacado en conferencias previas la polivalencia de ambos jugadores y su capacidad para adaptarse a distintos esquemas tácticos.

El portero de la Selección española Unai Simón (Reuters/Brett Davis)

La portería, uno de los temas que más debate ha generado en las semanas anteriores al debut, queda finalmente en manos de Unai Simón. El guardameta del Athletic Club parte como titular por delante de David Raya y Joan García. Esta elección pone fin a las especulaciones surgidas en torno a quién ocuparía el arco español en el inicio del campeonato.

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Gavi, la gran sorpresa del once del España

Otra de las principales novedades en la alineación es la inclusión de Gavi en el centro del campo. El futbolista del FC Barcelona regresa a la titularidad en una gran competición internacional después de una temporada marcada por las lesiones. La decisión de apostar por Gavi en el debut mundialista ha sido interpretada como una muestra de confianza por parte del seleccionador. Medios deportivos han subrayado la “energía” y la “garra” que aporta el centrocampista, valores apreciados por el cuerpo técnico para afrontar partidos de alta exigencia.

El resto del centro del campo lo completan Fabián Ruiz, Pedri y Rodri Hernández, configurando una línea que combina juventud, experiencia y calidad técnica. La distribución táctica aún genera expectativas, ya que queda por definir si Gavi actuará en una posición centrada o partirá desde una banda, participando activamente en la circulación de balón y la presión tras pérdida.

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Eric García, Marc Pubill y Mikel Oyarzabal comparten su felicidad y orgullo por formar parte de la selección española. Los jugadores hablan sobre el sueño que supone jugar un Mundial y la importancia de esta oportunidad en sus carreras.

Enfrente estará Cabo Verde, una selección que disputa su primer partido en una Copa del Mundo y que ha sido descrita por la prensa como el rival más inexperto del grupo H. El pequeño país africano, con poco más de medio millón de habitantes, afronta el encuentro como un acontecimiento histórico, tras una fase de clasificación destacada.

Para España, el partido supone el primer paso de un torneo que se presenta como el más largo de la historia, con la final prevista el 19 de julio en Nueva Jersey. La selección busca dejar atrás las decepciones sufridas en las últimas ediciones, cuando cayó en la fase de grupos en Brasil 2014 y en octavos de final tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022. El equipo de Luis de la Fuente aspira a romper esa dinámica y volver a situarse entre los grandes protagonistas del fútbol mundial desde el principio de la competición.

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