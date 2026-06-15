Banquillos 'eléctricos' también en los Mundiales

Javier Villanueva

Redacción deportes, 15 jun (EFE).- Noventa minutos, un único partido, es lo que ha durado la aventura mundialista del técnico Sabri Lamouchi, que este lunes fue destituido como seleccionador de Túnez tras la contundente derrota (5-1) ante Suecia en su estreno en la Copa del Mundo 2026.

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"Es una derrota dura, es doloroso comenzar la competición con una derrota tan abultada. Cometimos demasiados errores y con jugadores de clase mundial como los dos delanteros suecos, eso es imperdonable", se lamentó Lamouchi tras la contienda.

Palabras que pusieron punto final a la trayectoria de Sabri Lamouchi al frente del banquillo de las 'Águilas de Cartago', al que llegó a mediados del pasado mes de enero en sustitución de Sami Trabelsi, el técnico que clasificó a Túnez para el Mundial y que fue destituido tras caer ante Mali en los octavos de final de la pasada Copa de África.

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Apenas cinco meses en los que Lamouchi tan sólo ha logrado una victoria, la cosechada el pasado mes de marzo sobre Haití (0-1), un empate (0-0) ante Canadá y dos derrotas ante Austria (1-0) y Canadá (5-0) que debilitaron notablemente la posición del preparador tunecino antes, incluso, de empezar el Mundial.

Una situación que se hizo insostenible para Sabri Lamouchi tras la goleada encajada ante Suecia en Monterrey y que costó definitivamente el puesto al técnico, que no contaba con el respaldo de parte de la plantilla, tras una reunión de urgencia de los directivos de la Federación Tunecina en el hotel de concentración.

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Despido que recuerda al que sufrió el brasileño Carlos Alberto Parreira en el Mundial de Francia 1998, cuando fue destituido como seleccionador de Arabia Saudí tras caer ante Dinamarca (1-0) y Francia (4-0) en los dos primeros partidos de la fase de grupos.

Si a Sabri no le valió de nada su condición como una de las grandes leyendas del fútbol tunecino, a Parreira tampoco le sirvió el título de campeón del mundo que conquistó cuatro años antes con Brasil en Estados Unidos y fue despedido en pleno Mundial.

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"Me hubiera gustado acabar. Me causa tristeza porque nada tengo que reprocharme ni como hombre ni como profesional", aseguró Parreira tras conocer su destitución.

Pero Carlos Alberto Parreira no fue el único técnico que no pudo acabar el Mundial de Francia 1998, ya que apenas un día después de la destitución del entrenador brasileño, Bum-kun Cha perdió su trabajo como seleccionador de Corea del Sur.

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Tras caer por 1-3 ante México en la primera jornada y por un contundente 5-0 ante los Países Bajos, la Federación Surcoreana decidió prescindir de Cha, que hizo una más que notable carrera como jugador en la Bundesliga alemana en la década de los ochenta, para el siguiente partido con Bélgica.

Si los malos resultados fueron el detonante de las destituciones de Lamouchi, Parreira y Cha, el seleccionador español Julen Lopetegui ni siquiera tuvo la oportunidad de demostrar su valía, al ser despedido un día antes del inicio del Mundial de Rusia 2018.

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El anuncio por parte del Real Madrid de la contratación de Lopetegui como entrenador del conjunto blanco una vez concluyese la cita mundialista desató una crisis sin precedentes que llevó al entonces presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, a despedir al preparador guipuzcoano.

Cambio de última hora que llevó a asumir la dirección del equipo español al director de la Federación, Fernando Hierro, la misma fórmula por la que parece que apostará Túnez, ya que todo hace indicar que será el director deportivo Mondher Kebaier, que ya se encuentra en Monterrey, quien se sentará en el banquillo en los dos próximos partidos ante Japón y Países Bajos. EFE

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