El PP denuncia como una "mala ley" la de eficiencia de la Justicia y exige corregirla

Madrid, 15 jun (EFE).- El PP considera una "mala ley" la de eficiencia de la Justicia y exige corregirla en dos aspectos: el procedimiento de la mediación obligatoria en lo tocante a casos que afectan a menores y las nuevas competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer, que han asumido casos de violencia sexual.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha reclamado una "reforma quirúrgica" de ambos elementos de la norma y ha comparado este cambio con los que se efectuaron en la ley del 'solo sí es sí', donde el PP reformó la legislación junto al PSOE.

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"Una reforma urgente y quirúrgica para revertir los efectos que están teniendo los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias) en nuestros niños, en nuestros adolescentes y en nuestras familias, del mismo modo que yo creo que esa reforma se puede también ampliar para abordar de una manera eficaz qué está pasando con las secciones de violencia sobre la mujer y esa ampliación de competencias", ha explicado.

El PP ha organizado este lunes una jornada en el Congreso, bajo el título "La Justicia en el siglo XXI: Un año de la ley de eficiencia", y ha escuchado las quejas del Consejo de la Abogacía, de la Procura, de sindicatos y de colegios de abogados acerca de esta normativa que ha cumplido un año y de la que denuncian la ausencia de dotación, de digitalización o las distintas velocidades.

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La dirigente del PP se ha comprometido a reformar la medicación obligatoria, de la que abogados y procuradores piden excluir los procesos de familia que incluyan menores, como divorcios, separaciones o nulidades, al considerar que provocan retrasos injustificados.

También a revisar la asunción, sin suficiente dotación presupuestaria, de los casos de violencia sexual en los juzgados de violencia sobre la mujer.

El PP se compromete a intentar una "revisión inmediata" aunque esté en la oposición y ha criticado al Gobierno por su falta de previsión, al tiempo que en boca de su portavoz en la Cámara Baja, Ester Muñoz, ha acusado al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de "coaccionar" a los jueces y de colaborar con "la cloaca" del PSOE.

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Por otra parte, el PP ha pedido que el Ejecutivo no de "gato por liebre" con la convocatoria de plazas judiciales, que según este partido aún no existen, y ha reclamado que la escuela judicial sea más rápida y los jueces no tarden dos años en incorporarse a su puesto. EFE